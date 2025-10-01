Ford Mustang Mach-E: Σε ποια κατάσταση είναι μετά από 405.000 χλμ.

Πόσα χιλιόμετρα αντέχει τελικά η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου

01.10.25 , 09:41 Ford Mustang Mach-E: Σε ποια κατάσταση είναι μετά από 405.000 χλμ.
Πρώτη Δημοσίευση: 01.10.25, 18:41
Ford Mustang Mach-E: Σε ποια κατάσταση είναι μετά από 405.000 χλμ.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την καθ’ όλα εντυπωσιακή ιστορία του David Blenkle από τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, η αμιγώς ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E έρχεται να αποδείξει για μία ακόμα φορά στην πράξη όχι μόνο τις προηγμένες δυνατότητές της, αλλά και την  αξιοπιστία και αντοχή της. 

Αποτελώντας απτή απόδειξη για το τι είναι εφικτό πίσω από το τιμόνι ενός σύγχρονου EV της Ford, ο David έχει διανύσει σε διάστημα μόλις τριών ετών περισσότερα από 400.000 km με την προσωπική του Mustang Mach-E – απόσταση που ισοδυναμεί με ένα ταξίδι μέχρι το φεγγάρι και πίσω – με την μπαταρία να μην έχει δείξει σημάδια φθοράς.

Ford Mustang Mach-E: Σε ποια κατάσταση είναι μετά από 405.000 χλμ.

Ο David, ο οποίος διατηρεί μια προσωπική εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς στις ΗΠΑ, επέλεξε τη Mustang Mach-E Premium με κριτήριο την αξιοπιστία, την άνεση που προσφέρει σε όλους τους επιβάτες και το χαμηλό λειτουργικό της κόστος. Η επιλογή αυτή έχει καταστεί πλέον ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχείρησής του, με τον David να προσφέρει με το ηλεκτρικό pony της Ford δωρεάν υπηρεσίες μεταφορών σε βετεράνους και τις οικογένειές τους, σε φοιτητές που διαφορετικά θα έχαναν την πτήση τους ή ακόμα και σε ντόπιους που θέλουν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο πάνω από τα βουνά της Σάντα Κρουζ.

Ford Mustang Mach-E: Σε ποια κατάσταση είναι μετά από 405.000 χλμ.

Η εμπειρία του David έρχεται να επιβεβαιώσει τα επίσημα δεδομένα της Ford, σύμφωνα με τα οποία η μπαταρία υψηλής τάσης της Mustang Mach-E έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αντέχει τουλάχιστον για 10 χρόνια με εξασφαλισμένο το 90% της μέγιστης χωρητικότητας της στα 160.000 km . Τώρα, έχοντας «γράψει» κάτι περισσότερο από 405.000 km, η μπαταρία της Mustang Mach-E εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά, προσφέροντας αυτονομία 466 km 2 με μια πλήρη φόρτισή της.

Ford Mustang Mach-E: Σε ποια κατάσταση είναι μετά από 405.000 χλμ.

Όπως μας εκμυστηρεύεται ο David, η φόρτιση γίνεται κυρίως στο σπίτι, με προγραμματισμό σε ώρες που το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερο και χρήση επιτοίχιου φορτιστή της Ford. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι ανάγκες μετακίνησης είναι μεγαλύτερες, μια σύντομη στάση 15-20 λεπτών σε ταχυφορτιστή DC είναι αρκετή προκειμένου η Mustang Mach-E να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Την ίδια στιγμή, χάρη στο ήπιο στυλ οδήγησης που υιοθετεί ο οδηγός της, σε συνδυασμό με το προηγμένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης που βοηθά στην ανάκτηση ενέργειας και μειώνει τις φθορές, τα αρχικά τακάκια φρένων της Mustang Mach-E παραμένουν ακόμα και τώρα σε καλή κατάσταση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο David περνά πολλές φορές ακόμα και 12 ώρες στο δρόμο, κάνοντας πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο. Εκεί, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία BlueCruise 3 της Ford και την απουσία θορύβων και κραδασμών, οι ώρες αυτές καθίστανται ακόμα πιο απολαυστικές και… χαλαρές.


 

