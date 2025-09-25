PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις

Βγήκε στην παραγωγή το 200.000ο PEUGEOT 3008

25.09.25 , 19:54 PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
Το PEUGEOT 3008 κατακτά την Ευρώπη και ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux παρήγαγε την 200.000η μονάδα, γιορτάζοντας με υπερηφάνεια την ασυναγώνιστη εμπορική του πορεία, παρουσία των Alain FAVEY, CEO της PEUGEOT, και Manuel GENTILE, Διευθυντή του εργοστασίου στο Sochaux.Με τον μοναδικό σχεδιασμό fastback SUV και μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, το 3008 κατακτά τις καρδιές των οδηγών σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν το 22%, ενώ η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει το 54% των αγοραστών.

Το εργοστάσιο του Sochaux, καρδιά του γαλλικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της PEUGEOT, για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση στo 3008, απασχολεί 6.500 άτομα σε 2,5 βάρδιες και μπορεί να παράγει κάθε τύπο αμαξώματος και κινητήρα — ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό — προσαρμόζοντας την παραγωγή στην ζήτηση με μοναδική ευελιξία.Από την πρώτη μέρα, το νέο 3008 εντυπωσιάζει με τον συναρπαστικό σχεδιασμό fastback, το βραβευμένο αιωρούμενο Panoramic i-Cockpit με την οθόνη 21 ιντσών, καθώς και την κορυφαία αποδοτικότητα των κινητήρων του.

Χάρη στην μοναδική για την κατηγορία ευελιξία της πλατφόρμας STLA Medium, κάθε πελάτης μπορεί να βρει το επίπεδο ηλεκτροκίνησης και επιδόσεων που ταιριάζει στις ανάγκες του στην γκάμα του PEUGEOT 3008:
⦁    Hybrid 145 hp, το έξυπνo υβριδικό σύστημα 48V που λειτουργεί και αμιγώς ηλεκτρικά
⦁    Plug-in Hybrid 195 hp,
⦁    και τρεις πλήρως ηλεκτρικές επιλογές:
⦁    PEUGEOT E-3008 210 hp,
⦁    230 hp Long Range — προσφέροντας την καλύτερη ηλεκτρική αυτονομία στην αγορά SUV με 700 χλμ. (WLTP μικτός κύκλος),
⦁    325 hp Dual Motor με τετρακίνηση.
Όλα τα μοντέλα αποτελούν σημείο αναφοράς σε όρους αποδοτικότητας, ιδιαίτερα η έκδοση PEUGEOT E-3008 230 hp Long Range.


 

