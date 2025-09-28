Test Drive: Νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4

Το τετρακίνητο Dacia Bigster είναι η πιο καλοπουλημένη έκδοση του μοντέλου καθώς συνδυάζει τους τεράστιους χώρους και την δυνατότητα να κινηθεί σε κάθε έδαφος. Η απόσταση από το έδαφος, η σκληροτράχηλη εμφάνιση του, αλλά και τα ενισχυμένα περιμετρικά πλαστικά, κάνουν το Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4 ένα είδος πολεμικού οχήματος το οποίο θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί και για στρατιωτική χρήση, αν δεν έχει γίνει ήδη.



Πριν από ημέρες είχαμε δοκιμάσει την «απλή» δικίνητη έκδοση η οποία ουσιαστικά δεν διαφέρει από την τετρακίνητη τουλάχιστον εμφανισιακά. Για να μην ξεγελιόμαστε μιλάμε για μια μεγάλη εκδοχή του Duster με πιο mucho εμφάνιση. Η συγγένεια μάλιστα γίνεται πιο εμφανής καθώς το ολοκαίνουργιο Bigster μπήκε για τα καλά στην κατηγορία των C-SUV.

«Πατάει» στην ίδια πλατφόρμα CMF-B σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το κόστος κατασκευής χαμηλά. Οι διαστάσεις με μήκος στα 4,57 μέτρα, ύψος τα 1,71 μέτρα και μεταξόνιο τα 2.704 χιλιοστά και η ιδιαίτερα αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 22 εκατοστών του δίνουν άνετα τον χαρκτηρισμό του «γίγαντα» της οικογενειακής και όχι μόνο μετακίνησης.

Τετράγωνη λογική με αιχμηρές γεωμετρικές γραμμές στο αμάξωμα και με την χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή τύπου “Y” εμπρός και πίσω. Σήμα κατατεθέν η μάσκα με το νέο λογότυπο “Dacia Link”η οποία πλαισιώνεταιι από τα όμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led. Τα περιμετρικά προστατευτικά πλαστικά είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται Starkle. Ουσιαστικά μιλάμε για ανακυκλωμένα πλαστικά αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικά στην επαφή με πέτρες και άλλα αντικέιμενα.

Τα χαρακτηριστικά γραφικά σχέδια στα διάφορα σημεία, προσθέτουν μια πινελιά casual κομψότητας ενώ οι κρυφές χειρολαβές στις πίσω πόρτες δίνουν μια ακόμη νότα. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα ιδιαίτερα τριγωνικά φωτιστικά σώματα στις άκρες του μεγάλου αμαξώματος αλλά και η αεροτομή στο πάνω μέρος της πίσω πόρτας του χώρου αποσκευών.



Στην καμπίνα των επιβατών έχει δοθεί σημασία στα πιο ουσιώδη σημεία που είναι η εργονομία αλλά και οι άπλετοι χώροι. Τα πλαστικά είναι σκληρά με προσεγμένη συναρμογή. Η τεχνολογία κάνει την εμφάνιση της με τις δυο ψηφιακές οθόνες. Η μια οθόνη είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με παραμετροποιήσεις και αρκετές πληροφορίες οδήγησης.

Η δεύτερη κεντρική οθόνη αποτελεί το συστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η εργονομία ενισχύεται με φυσικούς διακόπτες κάτω από την οθόνη, στο εξαγωνικό τιμόνι, αλλά και με τις θύρες φόρτισης USB-C μπροστά και πίσω. Υπάρχει θέση για ασύρματη φόρτιση κινητού στην κεντρική κονσόλα.

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης με Andrid Auto και Apple Car Play και λειτουργικό Media Nav Live.Ιδιαίτερα χρήσιμη μας φάνηκε και η κάμερα οπισθοπορείας λόγω τους μεγάλου μεγέθους αλλά και του αυξημένου ύψους.

Η δυνατότητα κίνησης εκτός ασφάλτου σε απότομα εδάφη ενισχύεται από τις ενδείξεις στην οθόνη για την κλίση του εδάφους για το αλτίμετρο, αλλά και τις γωνίες που παίρνει το αμάξωμα στις εκτός δρόμου διαδρομές.Το Dacia Bigster καλύπτει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές GSR II με πλούσια συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Το έξυπνο σύστημα My Safety με το πάτημα ενός κουμπιού σου επιτρέπει να ενεργοποιείς άμεσα τις ρυθμίσεις των ADAS. Ο κατάλογος μακρύς, με συστήματα μεταξύ των οποίων υπάρχει ανίχνευση πεζών, ποδηλάτων και μηχανών με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση αλλαγής και υποιβοήθησης διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού και κλήση ανάγκης eCall.



Το Dacia Bigster είναι big στους εσωτερικούς χώρους έχοντας τον τίτλο ενός από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα στην κατηγορία των C-SUV. Το εσωτερικό ύψος είναι κορυφαίο στην κατηγορία εξασφαλίζοντάς στους επιβάτες μία μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας, κάτι που ενισχύεται από την τεράστια πανοραμική οροφή. Ακόμη και όταν κάθεσαι στο πίσω κάθισμα έχεις άπλετο χώρο για τα γόνατα αλλά για το κεφάλι ακόμη και όταν ξεπερνάς το 1,80 μέτρα ύψος.

Το νέο Bigster προσφέρει κορυφαίο σε διαστάσεις και χωρητικότητα χώρο αποσκευών με 667 λίτρα VDA, κάτω από την πίσω εταζέρα. Με τις πλάτες διπλωμένες, το Bigster προσφέρει ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο με μέγιστο μήκος φόρτωσης, το οποίο αγγίζει τα 2,7 μέτρα, με χωρητικότητα που αγγίζει τα 1.929 λίτρα. Διαθέσιμο είναι επίσης και το YouClip, ένα απλό και έξυπνο σύστημα για την στερέωση μιας μεγάλης γκάμας αξεσουάρ σε κύρια σημεία μέσα στην καμπίνα επιβατών, με πρακτικό τρόπο.



Πάμε όμως στα μηχανικά μέρη τα οποια έχουν την υπογραφή της Renault. Στην «καρδιά» του Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4 υπάρχει ο τρικύλινδρος 1,2αρης υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας της Renault ο οποίος συνδυάζεται με 48-βολτο ήπια υβριδικό σύστημα με απόδοση 130 ίππους στις 4500 σ.α.λ.

Με πολιτισμένη λειτουργία χωρίς να προδίδει ο θόρυβος τον τρικύλινδρο χαρακτήρα μεταφέρει τη ισχύ του στους μπροστινούς τροχούς μέσω 6τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων με κοντή κλιμάκωση και θετικό επιλογέα.

To σύστημα διεύθυνσης προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση, οι κλίσεις στις στροφές είναι μειωμένες παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος χάρη στην σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης, η οποία πίσω είναι ανεξάρτητη πολλαπλών συνδέσμων. Η όποια υποστροφή διορθώνεται με την επέμβαση των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Εξαιρετική είναι η απόκριση και η ελαστικότητα στις χαμηλές στροφές με την ροπή στρέψης των 230 Nm να εμφανίζεται από τις 2.250 σ.α.λ.Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 11,2 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να ορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Και όλα αυτά με το βάρος να είναι στα 1500 κιλά. Το Bigster χάρη στην τετρακίνηση αλλά και την απόσταση από το έδαφος των 220 mm σου δίνει την δυνατότητα να ζήσεις περιπετειώδεις εκτός δρόμου διαδρομές.

Οι μεγάλοι χώροι και η ποιότητα κύλισης κάνουν ευχάριστα τα ταξίοδια των επιβατών ενώ μέσα στα στενά της πόλης ο κύκλος στροφής 11,0 μ. και το ελαφρύ τιμόνι στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης, δίνει ευελιξία στους ελιγμούς παρά τις μεγάλες διαστάσεις του Bigster. To ηλεκτρικό χειρόφρενο προδίδει την ύπαρξη δισκόφρενων πίσω με αποτέλεσμα την αμεσότητα και την απόκριση ακόμη και σε συνεχή φρεναρίσματα πανικού



Το νέο Bigster TCe 130 4x4 διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με πέντε επιλογές μέσω του περιοστροφικού διακόπτη στην βάση της κονσόλας. Με την επιλογή AUTO: η ροπή κατανέμεται αυτόματα μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα, ανάλογα με το βαθμό πρόσφυσης και την ταχύτητα. Στην SNOW: βελτιστοποιεί την πρόσφυση σε ολισθηρούς δρόμους με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις λειτουργίες του ESC και του traction control.

Η επιλογή MUD/SAND: αφορά την οδήγηση σε σαθρό έδαφος, όπως λασπώδεις ή αμμώδεις διαδρομές Η λειτουργία OFF-ROAD: εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου, και είναι ιδανική επιλογή για σκληρά και πετρώδη εδάφη. Κατανέμει τη ροπή αυτόματα και αποτελεσματικά μεταξύ των μπροστινών και των πίσω τροχών ανάλογα με το βαθμό πρόσφυσης και την ταχύτητα.

Τέλος όσον αφορά την ECO: Ρυθμίζει την κατανομή της ροπής του κινητήρα, μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα, για να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου, ενώ προσαρμόζεται στις συνθήκες ενώ βελτιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου ρυθμίζοντας και τον κλιματισμό.

Στην πράξη κινηθήκαμε με άνεση σε όλα τα εδάφη.

Η τετρακίνηση του Bigster εμπλέκει τους πίσω τροχούς σε ποσοστό τουλάχιστον 1%, λειτουργία η οποία προσφέρει εντυπωσιακή πρόσφυση και ουδέτερη συμπεριφορά σε normal συνθήκες. Ιδιαίτερα χρήσιμη η λειτουργία του συστήματος εμφάνισης ενδείξεων κλίσης του αμαξώματος όπως και του συστήματος ελεγχόμενης κατάβασης.

Μπήκαμε σε αμμώδεις περιοχές και χωμάτινες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MUD/SAND το οποίο μας βοήθησε να μη κολλήσουμε αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την δύσκολη δουλειά. Η κατανομή ροπής αναλόγως επιλεγμένου προγράμματος, η δυνατότητα «κλειδώματος» σε βοηθά να κινηθείς σε απότομα εδάφη ακόμη και πετρώδη.

Για να πούμε την αλήθεια δεν ήταν λίγες οι φορές που θελήσαμε να υπερβούμε τα όρια με αποτέλεσμα να δούμε ότι το τετρακίνητο Bigster μας έβγαλε «ασπροπρόσωπους». Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου αυτή σε πραγματικές συνθήκες κυμάνθηκε στα 7,8 λίτρα με 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα ενώ με χαλαρή οδήγηση μπορεί να πετυχείς ακόμη και 6 με 6,5 λίτρα/100χλμ. Εκπομπές ρύπων στα 137 γρμ./χλμ CO2.



Τελικά το Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4 ικανοποιεί όσους επιζητούν ένα πληθωρικό SUV με εξηλεκτρισμένο μηχανικό σύνολο, τεράστιους χώρους , πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας και την δυνατότητα τετρακίνησης που το κάνει σχεδό ένα «πολεμικό» όχημα. Είναι Value for money καθώς για την απόκτηση του χρειάζεστε 30500 ευρώ για την έκδοση expression mild hybrid 130 4x4 και 32.800 ευρώ για την έκδοση extreme mild hybrid 130 4x4. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ