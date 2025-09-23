Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή

Με προσ'όντα την πρακτικότητα και τις επιδόσεις

23.09.25 , 20:42 Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή
Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - Η τιμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Geely EX5 ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, προσφέροντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον.

Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή

Το νέο Geely EX5 βρίσκεται στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας και σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Στο ειδικά διαμορφωμένο pop up stand, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το καινοτόμο ηλεκτρικό SUV της Geely και να ανακαλύψει τη νέα εποχή της σύγχρονης μετακίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αυτοκίνητο από κοντά και να προγραμματίσουν ένα test drive, ώστε να βιώσουν την εμπειρία οδήγησης του Geely EX5 και να διαπιστώσουν το μοναδικά χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας από τα πρώτα λεπτά συμβίωσης μαζί του.

Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή

Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή εκκίνησης από €29.990, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η Geely ανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
