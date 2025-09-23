BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου

Στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen, το βαφείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος του CO ₂ e της BMW iX 3. Η παραγωγή της νέας BMW iX3 θα δημιουργήσει συνολικές εκπομπές CO₂e περίπου 80 kg (scope 1/2). Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις εκπομπές CO₂e από το εργοστάσιο του Debrecen, καθώς και την εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων σε άλλες εγκαταστάσεις του BMW Group, όπως τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο Landshut - περίπου δύο τρίτα λιγότερο σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Ειδικά στο εργοστάσιο του Debrecen, η ίδια προσέγγιση μειώνει τις εκπομπές CO₂e από την κατασκευή ενός οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας υψηλής τάσης, κατά περίπου 90% – σε περίπου 34 kg CO₂e, (όταν λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, σε σύγκριση με άλλες εγκαταστάσεις του BMW Group).

Μόνο στο βαφείο, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνει τις ετήσιες εκπομπές CO₂e έως και κατά 12.000 τόνους. Περίπου το ένα τέταρτο των ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων του εργοστασίου καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα που καλύπτει 50 εκτάρια στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Η πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια, όπως αυτή που παράγεται τις ημέρες εκτός λειτουργίας, αποθηκεύεται σε σύστημα θερμικής αποθήκευσης 1.800 m³ με χωρητικότητα 130 MWh.