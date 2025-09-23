BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου

Δείτε π[οια διαδικασία ακουλουθούν στην βαφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 19:47 Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
23.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Μαρίνα έλυσε τον γρίφο σε 3'' - Εσύ;
23.09.25 , 19:41 Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
23.09.25 , 19:19 Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους
23.09.25 , 18:58 Αυξήσεις 2025 - 2026: Ποιοι κερδίζουν και πόσα
23.09.25 , 18:39 Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας για την 62χρονη στη Βοιωτία
23.09.25 , 18:37 Δέσποινα Βανδή: Πάει Θεσσαλονίκη μετά τη sold out συναυλία στην Αθήνα
23.09.25 , 18:33 BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου
23.09.25 , 18:30 Cash or Trash: Η προτομή του Frankenstein ενθουσίασε τη Ρογδάκη
23.09.25 , 18:16 Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση
23.09.25 , 18:15 Κομισιόν: Ετοιμάζουμε Τείχος Drones που θα καλύπτει όλη την ΕΕ!
23.09.25 , 18:09 Τραμπ στον ΟΗΕ: «Μετανάστες το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα»
23.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης & Δεμερτζής «κονταροχτυπήθηκαν» για τον τηλέγραφο
23.09.25 , 17:50 «Καμία απόδειξη ότι η λήψη παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό»
23.09.25 , 17:47 Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία και η νέα της ζωή ως δασκάλα στην Κένυα
Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους
Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen, το βαφείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος του CO ₂ e της BMW iX 3. Η παραγωγή της νέας BMW iX3 θα δημιουργήσει συνολικές εκπομπές CO₂e περίπου 80 kg (scope 1/2). Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις εκπομπές CO₂e από το εργοστάσιο του Debrecen, καθώς και την εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων σε άλλες εγκαταστάσεις του BMW Group, όπως τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο Landshut - περίπου δύο τρίτα λιγότερο σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου

Ειδικά στο εργοστάσιο του Debrecen, η ίδια προσέγγιση μειώνει τις εκπομπές CO₂e από την κατασκευή ενός οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας υψηλής τάσης, κατά περίπου 90% – σε περίπου 34 kg CO₂e, (όταν λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, σε σύγκριση με άλλες εγκαταστάσεις του BMW Group).

BMW iX 3: Ο οικολογικός τρόπος βαφής του νέου μοντέλου

Μόνο στο βαφείο, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνει τις ετήσιες εκπομπές CO₂e έως και κατά 12.000 τόνους. Περίπου το ένα τέταρτο των ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων του εργοστασίου καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα που καλύπτει 50 εκτάρια στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Η πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια, όπως αυτή που παράγεται τις ημέρες εκτός λειτουργίας, αποθηκεύεται σε σύστημα θερμικής αποθήκευσης 1.800 m³ με χωρητικότητα 130 MWh.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW IX 3
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top