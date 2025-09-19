BMW: Παίζει τένις με μεγάλη επιτυχία

Το τένις αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δέσμευσης της BMW στον διεθνή αθλητισμό. Η εταιρεία στηρίζει το άθλημα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια και θα παραμείνει ισχυρός συνεργάτης και στο μέλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται από την επιτυχημένη συνεργασία της με τον Νο. 1 στον κόσμο, τον Ισπανό επαγγελματία τενίστα Carlos Alcaraz, η οποία πλέον επεκτείνεται σε μακροπρόθεσμη βάση.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Carlos Alcaraz στέφθηκε νικητής του US Open, ανακτώντας έτσι την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, την οποία είχε κατακτήσει για πρώτη φορά το 2022 ως ο νεότερος παίκτης στην ιστορία.
Η συμμετοχή της BMW στο τένις χρονολογείται από το 1987, όταν η εταιρεία συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το BMW Open στην πόλη της, το Μόναχο .Φέτος, 38 χρόνια από την έναρξη της συνεργασίας, η ιστορική αυτή διοργάνωση αναβαθμίστηκε σε ATP 500. Η BMW συνεργάζεται επίσης με τα τουρνουά ATP Masters 1000 στο Indian Wells (ΗΠΑ) και στη Ρώμη (Ιταλία), καθώς και με το τουρνουά ATP 500 indoor στη Βιέννη (Αυστρία).