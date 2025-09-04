Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki

Με προηγμένη υβριδική και ηλεκτρική αυτονομία

Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki
Η Opel δηλώνει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου “AUTO THESSALONIKI 2025”, η οποία θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Με κεντρικό μήνυμα τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και εξηλεκτρισμένη εποχή, η Opel παρουσιάζει τρία νέα SUV που ενσαρκώνουν το όραμά της για το μέλλον της αυτοκίνησης: τα νέα Frontera, Mokka και Grandland, στις Hybrid εκδόσεις τους. Μοντέλα που συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία, τολμηρή σχεδίαση και τη θρυλική Γερμανική αξιοπιστία.

Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki

Το ολοκαίνουργιο Frontera σηματοδοτεί την επιστροφή ενός εμβληματικού μοντέλου στην πιο σύγχρονη και εξηλεκτρισμένη μορφή του. Με στιβαρές αναλογίες, ευρύχωρη καμπίνα και αυξημένη πρακτικότητα, το Frontera συνδυάζει την αίσθηση περιπέτειας με την άνεση της καθημερινής μετακίνησης. Η σύγχρονη σχεδίασή του και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας το καθιστούν ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για οδηγούς που αγαπούν την εξερεύνηση.

Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki

Το επιτυχημένο Mokka παρουσιάζεται σε νέα, hybrid εκδοχή, αποδεικνύοντας ότι το στιλ μπορεί να συνδυαστεί με την αποδοτικότητα. Με τη χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor εμπρός, compact διαστάσεις και δυναμικό προφίλ, το Mokka ξεχωρίζει στην πόλη, αλλά και εκτός αυτής. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σε συνδυασμό με την αποδοτική υβριδική τεχνολογία, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία οδήγησης με έμφαση στην ασφάλεια και την οικονομία.

Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Γερμανία, το νέο Grandland αποτελεί το κορυφαίο SUV της Opel. Η τολμηρή του εμφάνιση, η premium αίσθηση στο εσωτερικό και οι τεχνολογίες αιχμής το κάνουν να ξεχωρίζει. Το προηγμένο σύστημα φωτισμού IntelliLux® LED Pixel Light προσφέρει κορυφαία ορατότητα και ασφάλεια, ενώ η υβριδική του έκδοση εγγυάται αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ.

Με την παρουσίαση των τριών αυτών μοντέλων, η Opel υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και οδηγική απόλαυση. Το κοινό έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί το περίπτερο της Μάρκας στην “AUTO THESSALONIKI 2025” και να γνωρίσει από κοντά τη νέα εποχή της Opel – μοντέρνα, δυναμική και εξηλεκτρισμένη.

 

