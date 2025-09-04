Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης

Με την υποστήριξη της KOSMOCAR Α.Ε., η SKODA VIOCAR δίνει δυναμικό παρών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέρνοντας μαζί της τον καινοτόμο χαρακτήρα, την τεχνολογική πρωτοπορία και την ανοδική πορεία που την κατατάσσει στην 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Στο Περίπτερο 13, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τον κόσμο της Skoda μέσα από τέσσερα μοντέλα που εκφράζουν την εξέλιξη της μάρκας:

· το εμβληματικό Skoda Octavia,·

το compact SUV Skoda Kamiq,

· τη δυναμική και τολμηρή Skoda Fabia,

· και το ολοκαίνουριο αμιγώς ηλεκτρικό Skoda Elroq, που ανοίγει νέο κεφάλαιο στη βιώσιμη κινητικότητα.

Η εμπειρία συνεχίζεται στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει στην πράξη την τεχνολογία και την άνεση των SUV Skoda Kamiq και Skoda Kodiaq μέσα από συναρπαστικά Test Drives.

Παράλληλα, στο Περίπτερο 12, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά. Για τις ανάγκες της παρουσίασης, το Υπουργείο επέλεξε το ηλεκτρικό Skoda Enyaq ως όχημα αναφοράς.

Με σταθερά βήματα προόδου και στραμμένο βλέμμα στο μέλλον, η SKODA VIOCAR με την υποστήριξη της KOSMOCAR υποδέχεται το κοινό της Θεσσαλονίκης με καινοτομία, τεχνολογία και αυτοπεποίθηση και πως με τη Skoda κάθε διαδρομή είναι μια νέα εμπειρία!