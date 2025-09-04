Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης

SKODA VIOCAR με την υποστήριξη της Kosmocar στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την υποστήριξη της KOSMOCAR Α.Ε., η SKODA VIOCAR δίνει δυναμικό παρών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέρνοντας μαζί της τον καινοτόμο χαρακτήρα, την τεχνολογική πρωτοπορία και την ανοδική πορεία που την κατατάσσει στην 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης

Στο Περίπτερο 13, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τον κόσμο της Skoda μέσα από τέσσερα μοντέλα που εκφράζουν την εξέλιξη της μάρκας:

· το εμβληματικό Skoda Octavia,·

Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης

το compact SUV Skoda Kamiq,

· τη δυναμική και τολμηρή Skoda Fabia,

· και το ολοκαίνουριο αμιγώς ηλεκτρικό Skoda Elroq, που ανοίγει νέο κεφάλαιο στη βιώσιμη κινητικότητα.

Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης

Η εμπειρία συνεχίζεται στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει στην πράξη την τεχνολογία και την άνεση των SUV Skoda Kamiq και Skoda Kodiaq μέσα από συναρπαστικά Test Drives.

Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, στο Περίπτερο 12, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά. Για τις ανάγκες της παρουσίασης, το Υπουργείο επέλεξε το ηλεκτρικό Skoda Enyaq ως όχημα αναφοράς.

Με σταθερά βήματα προόδου και στραμμένο βλέμμα στο μέλλον, η SKODA VIOCAR με την υποστήριξη της KOSMOCAR υποδέχεται το κοινό της Θεσσαλονίκης με καινοτομία, τεχνολογία και αυτοπεποίθηση και πως με τη Skoda κάθε διαδρομή είναι μια νέα εμπειρία!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
AUTO THESSALONIKI 2025
 |
SKODA VIOCAR
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top