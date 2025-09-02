Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης

Τι γίνεται με την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

STAR.GR
Αυτοκινητο
Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)


Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Μέσω του gov.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να εκκινούν τη διαδικασία για την επέκταση της άδειας οδήγησης τους καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, που σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Η νέα υπηρεσία «Επέκταση άδειας οδήγησης ή/και απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)» είναι διαθέσιμη:

· Είτε μέσω gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις». · Είτε απευθείας από το https://drivers-vehicles.services.gov.gr .

Πιο συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε από τη Σχολή Οδηγών της επιλογής τους, στην οποία μπορούν να παρέχουν εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, την έκδοση και πληρωμή των σχετικών παραβόλων, καθώς και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων για όποια κατηγορία είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν Σχολή Οδηγών, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προγραμματίσουν τις

θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις μέσω της εφαρμογής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν, η άδεια εκδίδεται αυτόματα και ο πολίτης ενημερώνεται από την εφαρμογή για να την παραλάβει από την Περιφέρεια που είχε δηλώσει κατά την αίτηση.

Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και συμβάλλει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών, αφού προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων με πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GOV.GR
 |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
