PEUGEOT 308 ΚΑΙ PEUGEOT 308 SW: Πότε έρχονται τα νέα συναρπαστικά μοντέλα

Σήμερα, το νέο PEUGEOT 308 ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με εκλεπτυσμένη νέα σχεδίαση, μοναδικά δυναμικά χαρακτηριστικά, μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει όλες τις ανάγκες - συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμα πιο αποδοτικού PEUGEOT E-308 - και ένα νέο πακέτο υπηρεσιών που διασφαλίζει την απόλυτη ηρεμία και σιγουριά στους πελάτες.

Η PEUGEOT θα προσφέρει τα νέα μοντέλα PEUGEOT 308 και 308 SW με τρεις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό – και τρεις εκδόσεις, Style, Allure, GT.Η νέα φωτιζόμενη μάσκα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ξεχωριστή προσωπικότητα των PEUGEOT 308 και 308 SW. Το έμβλημα, που φωτίζεται για πρώτη φορά, δεσπόζει στο εμπρός μέρος και επαναβεβαιώνει δυναμικά την ταυτότητα της μάρκας. Το ραντάρ εγγύτητας, που είναι διακριτικά ενσωματωμένο πίσω από το έμβλημα, παραμένει αόρατο διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Βασικό στοιχείο της οδηγικής απόλαυσης της Peugeot, το διάσημο PEUGEOT i-Cockpit φτάνει σε μία από τις πιο εκλεπτυσμένες εκφράσεις του στο νέα PEUGEOT 308. Με head-up πίνακα οργάνων, συμπαγές τιμόνι... Τα πάντα είναι φυσικά τοποθετημένα μπροστά από τα μάτια και τα χέρια του οδηγού, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του ταμπλό, το οποίο είναι ελαφρώς προσανατολισμένο προς τον οδηγό.Ενσωματωμένα σε μια κομψή μαύρη λωρίδα κάτω από την κεντρική οθόνη αφής, τα πέντε i-Toggles επιτρέπουν στους χρήστες να διαμορφώνουν συντομεύσεις στις προτιμώμενες ρυθμίσεις τους για ορισμένες λειτουργίες: κλιματισμός, τηλεφωνικές επαφές, ραδιοφωνικός σταθμός, πλοήγηση στο σπίτι κ.λ.π.

Η εφαρμογή My PEUGEOT για smartphone επιτρέπει στον χρήστη των νέων PEUGEOT 308 και 308 SW να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος με το όχημά του και να έχει πρόσβαση σε πολλές απομακρυσμένες λειτουργίες.Τα νέα PEUGEOT 308 στις εκδόσεις Style και Allure διαθέτουν στάνταρ το σύστημα infotainment PEUGEOT i-Connect, προσφέροντας πλήρη συνδεσιμότητα μέσω της λειτουργίας ασύρματου mirroring (Apple CarPlay/Android Auto). Επωφελούνται επίσης από το πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών PEUGEOT CONNECT ONE : ειδοποίηση για την κατάσταση του οχήματος και την συντήρησή του που αποστέλλονται στο smartphone του οδηγού μέσω της εφαρμογής MyPeugeot, e-Coaching μέσω συμβουλών που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου για βελτιστοποίηση της οδήγησης σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, e-ROUTES για προγραμματισμό ταξιδιών, κ.α.

Η τεχνολογική εμπειρία ολοκληρώνεται με τα νέα PEUGEOT 308 GT με το σύστημα PEUGEOT i-Connect® Advanced, που διαθέτει υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom. Επίσης, προσφέρουν το πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών PEUGEOT CONNECT PLUS**, που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT συνδεδεμένη με τον φωνητικό βοηθό της PEUGEOT, απομακρυσμένες εντολές μέσω της εφαρμογής MyPeugeot (βλέπε παρακάτω), Trip Planner (βλέπε παρακάτω), γεωεντοπισμό οχήματος κ.ά.



Τα νέα PEUGEOT 308 διαθέτουν σπορ εμπρός καθίσματα, με κομψή σχεδίαση και εξαιρετική στήριξη. Τα καθίσματα που φέρουν την πιστοποίηση AGR — μια διάκριση που απονέμεται από ανεξάρτητη ένωση ιατρών και επαγγελματιών υγείας για τις εργονομικές τους ιδιότητες

Στο νέο PEUGEOT 308 SW Hybrid, στις εκδόσεις Allure και GT, το διπλό δάπεδο του χώρου αποσκευών προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση, με όγκο που κυμαίνεται από 598 λίτρα έως 1487 λίτρα. Επιπλέον, το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών διευκολύνει την πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ όταν κρατάτε στα χέρια σας πολλά πράγματα.

Για να ενθαρρύνει τους πελάτες της στη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση, στο νέο E-308, η PEUGEOT προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης σύστημα μετάδοσης κίνησης με αυξημένη αυτονομία. Μια εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα του PEUGEOT E-308, που ήδη κατατάσσεται ως το 2ο πιο αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην αγορά (πίσω μόνο από το E-208) στο γερμανικό ADAC Ecotest 2024.

Ο ηλεκτροκινητήρας 115 kW (156 hp) με ροπή 270 Nm προσφέρει δυναμική επιτάχυνση. Συνδυάζεται με μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή) που λειτουργεί στα 400 Volts.

Η αναγεννητική πέδηση με 3 επιλογές στην ανάκτηση ενέργειας επιτρέπει μια ομαλότερη οδηγική εμπειρία. Τα νέα PEUGEOT E-308 προσφέρουν εκτεταμένη αυτονομία 450 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), τοποθετώντας τα έτσι στην κορυφή της κατηγορίας. Αυτή η επίδοση, που αντιπροσωπεύει πρόοδο 34 km σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, έχει επιτευχθεί μέσω σχολαστικής εργασίας στην αποδοτικότητα.

O τριφασικός on-board φορτιστής διατίθεται στάνταρ με ισχύ 11 kW. Από δημόσιο σταθμό φόρτισης (DC) 100 kW, είναι δυνατή η φόρτιση από 20% σε 80% σε 32 λεπτά. Η υποδοχή φόρτισης είναι συμβατή με λειτουργία V2L.

⦁ Plug-in Hybrid: Δύναμη και ευελιξία

Το νέο PEUGEOT 308 Plug-in Hybrid 195 hp συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW (125 hp) με έναν υπερτροφοδοτούμενο 4-κύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων 150 hp (110 kW), αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 195 hp (143 kW). Το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων e-DCS7 εγγυάται γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.

Το νέο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει μπαταρία 17,2 kWh που παρέχει επιπλέον 20 km αυτονομίας, προσφέροντας 100% ηλεκτρική αυτονομία 85 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP). Μπορεί να επαναφορτιστεί σε μόλις 2 ώρες και 5 λεπτά (φορτιστής 7,4 kW) ή σε 7 ώρες και 25 λεπτά χρησιμοποιώντας μια απλή οικιακή πρίζα (10 A, 2,3 kW).

⦁ Hybrid: Δυναμισμός με απλότητα

Για όσους κάνουν τα πρώτα βήματα στον εξηλεκτρισμό, το νέο PEUGEOT 308 προσφέρεται με ένα υβριδικό σύστημα κίνησης 145 ίππων σε συνδυασμό με 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6.

Χάρη σε μια μπαταρία που φορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, αυτή η τεχνολογία παρέχει μια επιπλέον ώθηση ροπής για ιδιαίτερα δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα ελεγχόμενη κατανάλωση (4,7 έως 5 l/100 km ανάλογα με το μοντέλο, συνδυασμένος κύκλος WLTP). Στις αστικές περιοχές, τα PEUGEOT 308 και 308 SW Hybrid 145 μπορούν να οδηγηθούν έως και το 50% του χρόνου σε 100% ηλεκτρική λειτουργία μηδενικών εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης.

Τα νέα μοντέλα θα είναι είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.