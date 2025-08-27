Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία

Μέχρι πότε είναι οι συμμετοχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 18:41 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο
27.08.25 , 18:36 Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ
27.08.25 , 18:24 Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός
27.08.25 , 18:22 «Καλύτερα Δε Γίνεται»: Η ηχηρή απουσία από την ομάδα της Ναταλίας Γερμανού
27.08.25 , 18:19 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
27.08.25 , 17:37 Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος
27.08.25 , 17:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία
27.08.25 , 17:27 Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
27.08.25 , 17:11 FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
27.08.25 , 17:07 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!
27.08.25 , 16:51 Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
27.08.25 , 16:39 Ιωάννα Τούνη: Λάμπει από ευτυχία στην αγκαλιά του μικρού Πάρη
27.08.25 , 15:59 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
27.08.25 , 15:44 Τραμπ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ
27.08.25 , 15:32 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παλαιοκαμάριζα Κερατέας
Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 27.08.25, 09:37
Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο τελικός έλεγχος της διαδρομής από την οποία θα διέλθει το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity έχει ολοκληρωθεί. Όλα πλέον είναι έτοιμα για τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, ο οποίος μάλιστα προσφέρει διπλούς βαθμούς στους συμμετέχοντες, έχοντας συντελεστή .

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία

Για την τελική επιλογή της διαδρομής του αγώνα, δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα του παρελθόντος. Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity είναι ένας αγώνας ακριβείας ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν από κοντά τις κρυμμένες ομορφιές της χώρας μας. Η διαδρομή περνά μέσα από εμβληματικά μέρη, πλούσια σε ιστορία και φυσικά τοπία, γεγονός που θα αποζημιώσει όσους δηλώσουν συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι πως οι αγωνιζόμενοι θα διέλθουν από 8 Νομούς της χώρας.

Ήδη η προσωρινή λίστα των συμμετοχών περιλαμβάνει ονόματα που φέρουν αρκετές διακρίσεις στο χώρο, όπως παλαιότερους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ στον αγώνα θα λάβουν μέρος και πληρώματα από το εξωτερικό, προσδίδοντας διεθνές ενδιαφέρον και επίπεδο συναγωνισμού υψηλών προδιαγραφών.

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία

Η απονομή των κυπέλλων στους πρωταγωνιστές θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο Θέατρο Φρύνιχος, στις 18:30, κλείνοντας με τιμή και πανηγυρικό τρόπο το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.Συνολικά, ο αγώνας καλύπτει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 423 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν 28 Δοκιμασίες Ακριβείας Regularity, προσφέροντας μια συναρπαστική πρόκληση για τους συμμετέχοντες.Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2025 δεν είναι μόνο αγωνιστική δοκιμασία, αλλά και μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα τοπία της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα. Υπενθυμίζεται πως οι συμμετοχές θα γίνουν δεκτές έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top