Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία

Ο τελικός έλεγχος της διαδρομής από την οποία θα διέλθει το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity έχει ολοκληρωθεί. Όλα πλέον είναι έτοιμα για τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, ο οποίος μάλιστα προσφέρει διπλούς βαθμούς στους συμμετέχοντες, έχοντας συντελεστή .

Για την τελική επιλογή της διαδρομής του αγώνα, δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα του παρελθόντος. Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity είναι ένας αγώνας ακριβείας ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν από κοντά τις κρυμμένες ομορφιές της χώρας μας. Η διαδρομή περνά μέσα από εμβληματικά μέρη, πλούσια σε ιστορία και φυσικά τοπία, γεγονός που θα αποζημιώσει όσους δηλώσουν συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι πως οι αγωνιζόμενοι θα διέλθουν από 8 Νομούς της χώρας.

Ήδη η προσωρινή λίστα των συμμετοχών περιλαμβάνει ονόματα που φέρουν αρκετές διακρίσεις στο χώρο, όπως παλαιότερους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ στον αγώνα θα λάβουν μέρος και πληρώματα από το εξωτερικό, προσδίδοντας διεθνές ενδιαφέρον και επίπεδο συναγωνισμού υψηλών προδιαγραφών.

Η απονομή των κυπέλλων στους πρωταγωνιστές θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο Θέατρο Φρύνιχος, στις 18:30, κλείνοντας με τιμή και πανηγυρικό τρόπο το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.Συνολικά, ο αγώνας καλύπτει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 423 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν 28 Δοκιμασίες Ακριβείας Regularity, προσφέροντας μια συναρπαστική πρόκληση για τους συμμετέχοντες.Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2025 δεν είναι μόνο αγωνιστική δοκιμασία, αλλά και μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα τοπία της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα. Υπενθυμίζεται πως οι συμμετοχές θα γίνουν δεκτές έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου.