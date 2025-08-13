Hyundai: Το νέο σύστημα πλοήγησης αλλάζει τα δεδομένα

Η Hyundai ενσωματώνει την υπηρεσία Google Places

Hyundai: Το νέο σύστημα πλοήγησης αλλάζει τα δεδομένα
Η Hyundai Motor Company εργάζεται αδιάκοπα με σκοπό την βελτίωση της άνεσης και της εμπειρίας χρήστη στα οχήματά της. Τελευταία προσθήκη αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία έχει πλέον ενσωματώσει την υπηρεσία Google Places στα συστήματα πλοήγησής των οχημάτων της.

Όλα τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα πολυμέσων ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), μέσω της τελευταίας πιο πρόσφατης ενημέρωσης, θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και αφορά στα μοντέλα KONA, SANTA FE, TUCSON, IONIQ 5 και IONIQ 5 N (συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί σε πελάτες).

Η Hyundai ενσωματώνει την υπηρεσία Google Places
Η υπηρεσία Google Places προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους χρήστες και επεκτείνει τις επιλογές πλοήγησης με μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για πολλά σημεία ενδιαφέροντος. Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως ώρες λειτουργίας, περιγραφές, φωτογραφίες και εντυπωσιάζει με την φιλική προς το χρήστη εισαγωγή διευθύνσεων χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση και τη βελτιωμένη αναζήτηση κειμένου.

Η Hyundai ενσωματώνει την υπηρεσία Google Places
Διασφαλίζει ότι όλοι οι οδηγοί των οχημάτων Hyundai έχουν πρόσβαση στα διευρυμένα δεδομένα της Google, τα οποία καλύπτουν περισσότερες από 200 εκατομμύρια τοποθεσίες παγκοσμίως, ενισχύοντας την εγκυρότητα και τη λεπτομέρεια των πληροφοριών. Η εισαγωγή διευθύνσεων είναι ταχύτερη και πιο εύκολη, εμφανίζοντας προτάσεις τοποθεσιών καθώς εισάγεται το ζητούμενο κείμενο. Επιπλέον, το Google Points of Interest παρέχει λεπτομερείς περιγραφές, αξιολογήσεις, φίλτρα και επωνυμίες για να απλοποιήσει την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, αξιοθέατα και επιχειρήσεις.

Η Hyundai και η Google ενισχύουν συνεχώς τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια με κύριο στόχο να προσφέρουν επόμενης γενιάς εμπειρίες πλοήγησης και ψυχαγωγίας.

 

