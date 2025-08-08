BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της

Γεμάτη νέες τεχνολογίες

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 20:05 Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία
08.08.25 , 19:44 Σπανούλης - Χοψονίδου: Ποζάρουν αγκαλιά στα γενέθλια του προπονητή
08.08.25 , 19:38 «Μπορείτε να αποζημιωθείτε;»: Τι ισχύει σε απαγορευτικό απόπλου
08.08.25 , 19:24 «Επιχείρηση Θέρος»: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές
08.08.25 , 19:21 Κατερίνα Τσάβαλου: Η σχέση σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου
08.08.25 , 18:50 Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!
08.08.25 , 18:14 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος
08.08.25 , 18:13 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!
08.08.25 , 18:09 BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της
08.08.25 , 17:49 Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου
08.08.25 , 17:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός
08.08.25 , 17:20 Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει
08.08.25 , 17:01 Ευαγγελία Αραβανή: Για κρασί με φίλες της στον Πόρο
08.08.25 , 16:57 Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια
08.08.25 , 16:56 Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το BMW Group παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα στην ιστορία του στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, την πόλη όπου και εδρεύει. Η BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Neue Klasse, θα κάνει την επίσημη δημόσια πρεμιέρα της στην έκθεση. Μαζί με την Neue Klasse θα αποκαλυφθεί μια σειρά νέων τεχνολογιών που θα διαδραματίσουν έναν επαναστατικό και πρωτοποριακό ρόλο στο μέλλον σε ολόκληρο το BMW Group.

Η νέα BMW iX3 δίνει στο κοινό την πρώτη γεύση από το μεγάλο τεχνολογικό άλμα που έχει πραγματοποιήσει η BMW σε πολλούς τομείς, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, η απεικόνιση και τα συστήματα ελέγχου/χειρισμού, η ψηφιοποίηση, η συνδεσιμότητα, ο σχεδιασμός, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική δεκτικότητα. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα της BMW θα επωφεληθούν από τις καινοτομίες της Neue Klasse, ανεξαρτήτως του τύπου συστήματος κίνησης που θα διαθέτουν.Το ευρύχωρο Open Space, έκτασης 3.000 τ.μ., θα είναι ανοιχτό για το κοινό δωρεάν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (ημέρα επίσημων εγκαινίων) 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW IX3
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top