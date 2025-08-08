BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της

Το BMW Group παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα στην ιστορία του στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, την πόλη όπου και εδρεύει. Η BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Neue Klasse, θα κάνει την επίσημη δημόσια πρεμιέρα της στην έκθεση. Μαζί με την Neue Klasse θα αποκαλυφθεί μια σειρά νέων τεχνολογιών που θα διαδραματίσουν έναν επαναστατικό και πρωτοποριακό ρόλο στο μέλλον σε ολόκληρο το BMW Group.

Η νέα BMW iX3 δίνει στο κοινό την πρώτη γεύση από το μεγάλο τεχνολογικό άλμα που έχει πραγματοποιήσει η BMW σε πολλούς τομείς, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, η απεικόνιση και τα συστήματα ελέγχου/χειρισμού, η ψηφιοποίηση, η συνδεσιμότητα, ο σχεδιασμός, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική δεκτικότητα. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα της BMW θα επωφεληθούν από τις καινοτομίες της Neue Klasse, ανεξαρτήτως του τύπου συστήματος κίνησης που θα διαθέτουν.Το ευρύχωρο Open Space, έκτασης 3.000 τ.μ., θα είναι ανοιχτό για το κοινό δωρεάν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (ημέρα επίσημων εγκαινίων)