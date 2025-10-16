Απόδραση στη φύση για την Ευγενία Σαμαρά: «Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο»

Ξεκούραση και επαφή με τη φύση

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ευγενία Σαμαρά αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τη γεμάτη ρυθμούς καθημερινότητα και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

Χαμογελαστή, με διάθεση για ανανέωση και ξεκούραση, επέλεξε να περάσει λίγες ημέρες στη φύση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ευγενία Σαμαρά: Με στιλάτο φθινοπωρινό look σε κινηματογραφική πρεμιέρα

Η ίδια φρόντισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια φωτογραφία από την εκδρομή της, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και ο τρόπος είναι πάντα η φύση».

Με αυτό το λιτό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμα, η Ευγενία μας υπενθυμίζει τη σημασία της επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Οι κοιλιακοί της «τρελαίνουν» τους followers

H ηθοποιός και παρουσιάστρια στέκεται χαμογελαστή ανάμεσα σε δύο πέτρινους τοίχους, που θυμίζουν παραδοσιακή αρχιτεκτονική εξοχικού καταφυγίου ή ξενώνα. Το φόντο είναι καταπράσινο, γεμάτο δέντρα και φυσικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας.

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση» - Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

 

 

Η Ευγενία φορά ένα αθλητικό crop top σε γκρι απόχρωση, που αναδεικνύει τη φυσική της κατάσταση, και μια άνετη φόρμα σε γαλάζιο χρώμα, ενώ στο κεφάλι της έχει ένα καπέλο τύπου bucket με μοτίβο, ιδανικό για χαλαρές αποδράσεις. Το χαμόγελό της είναι φωτεινό και αυθόρμητο, αντικατοπτρίζοντας τη χαλάρωση που υπάρχει γύρω και μέσα της.

 Η σχέση της Ευγενίας Σαμαρά με τη φύση και τα ταξίδια

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευγενία Σαμαρά επιλέγει να απομακρυνθεί από την πόλη για να γεμίσει τις "μπαταρίες" της στη φύση.

Είτε πρόκειται για ταξίδια στο εξωτερικό είτε για εξορμήσεις εντός Ελλάδας, η ίδια δεν χάνει ευκαιρία να ανακαλύψει νέους προορισμούς και να έρθει σε επαφή με την ομορφιά της φύσης.

 

 

