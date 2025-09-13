Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση» - Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Η Ευγενία Σαμαρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλημέρα Είπαμε; μιλώντας για την τηλεοπτική της επιστροφή στην ΕΡΤ1 με το νέο παιχνίδι Στην Πίεση.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, πέρασε σε προσωπικές εξομολογήσεις για τον ρόλο που παίζει η συντροφικότητα στη ζωή της, αλλά και για το αν έχει βρεθεί σε τοξική σχέση.

«Η συντροφικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, είναι απαραίτητη για μένα, είμαι πολύ συντροφικός άνθρωπος και το καταλαβαίνω για το πόσο ωραία νιώθω και πόση ασφάλεια και τρυφερότητα όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες και στη δουλειά. Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση», απάντησε στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη.

«Δεν καταλαβαίνω και τι ακριβώς, λέμε τοξικό, γενικά χρησιμοποιούμε σήμερα διάφορες λέξεις “αυτός είναι τοξικός”… Τι σημαίνει ότι αυτός είναι τοξικός; Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Κλείνοντας το θέμα, η Ευγενία Σαμαρά ανέφερε πως ο καθένας θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του μέσα σε μια σχέση.

Είναι γνωστή εδώ και καιρό η σχέση της Ευγενίας Σαμαρά με τον συνάδελφό της, ταλαντούχο ηθοποιό Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. Παρότι υπήρξαν φήμες στις αρχές του καλοκαιριού ότι δεν είναι πλέον μαζί, πέρασαν κομμάτι των διακοπών τους μαζί.