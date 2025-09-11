Μακρυπούλια: Ταξίδι στην Κολωνία με Νίκο Μουτσινά και Ευγενία Σαμαρά

Οι στιγμές που μοιράστηκε η παρουσιάστρια

Μακρυπούλια: Ταξίδι στην Κολωνία με Νίκο Μουτσινά και Ευγενία Σαμαρά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ευγενία Σαμαρά και ο Νίκος Μουτσινάς έκαναν ένα ταξίδι στην Κολωνία προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης.

Οι τρεις τους κάνουν συχνά ταξίδια μαζί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Νίκος Μουτσινάς και η Ευγενία Σαμαρά είχαν ήδη κάνει τις διακοπές τους σε διάφορα εξωτικά μέρη και η Ζέτα Μακρυπούλια είχε επισκεφθεί υπέροχους ελληνικούς προορισμούς.

Η Ζέτα Μακρυπούλια δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από το ταξίδι τους, τα μέρη που επισκέφθηκαν μαζί και τις μαγικές βόλτες που πραγματοποίησαν λίγο πριν ξεκινήσουν την καθημερινότητά τους στην Αθήνα.

ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
