Ευγενία Σαμαρά: Με στιλάτο φθινοπωρινό look σε κινηματογραφική πρεμιέρα

Το «παρών» στην κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο έδωσε η Ευγενία Σαμαρά.

Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε ευδιάθετη και χαμογελαστή στους φωτογράφους, λίγο πριν μπει στην αίθουσα της προβολής. Για τη βραδιά σινεμά, η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε ένα γαλάζιο φθινοπωρινό look το οποίο αποτελούταν από ένα παντελόνι και ένα ασορτί τοπ. Τα μονόχρωμα σετ είναι τελευταία λεξη της μόδας και όπως φαίνεται, η Ευγενία Σαμαρά το γνωρίζει, καθώς είναι μια γυναίκα που λατρεύει τη μόδα και πάντοτε είναι καλοντυμένη.

Το σύνολό της ανέδειξε με μαύρα δερμάτινα mules και μία ασορτί δερμάτινη τσάντα. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά και φορούσε διακριτικά κοσμήματα.

Δες την εμφάνισή της:

Eυγενεία Σαμαρά/ Panoulis Press