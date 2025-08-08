Ποιοί αντιπρόσωποι της Ford πήραν το «Βραβείο του Προέδρου»

Η Ford Motor Ελλάς ανακοινώνει με υπερηφάνεια τους νικητές του «Βραβείου του Προέδρου» (President’s Award), μιας διεθνώς καθιερωμένης διάκρισης η οποία απονέμεται κάθε χρόνο στους επίσημους εμπόρους της μάρκας Ford με τις υψηλότερες επιδόσεις στην εμπειρία και την ικανοποίηση των πελατών.



Και η φετινή βράβευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Ford για τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ιδιοκτησίας ενός οχήματος, με το President’s Award να συνεχίζει να αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση για τους επίσημους εμπόρους που ξεχωρίζουν με τη συνέπεια, την προσήλωση και το πάθος τους στην εξυπηρέτηση.



Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη τα ποσοτικά αποτελέσματα του προγράμματος OneCX για το 2024, το οποίο καταγράφει την ικανοποίηση των πελατών σε κρίσιμους τομείς της εμπειρίας τους με τη μάρκα και το επίσημο δίκτυο Ford. Η συνολική απόδοση του επίσημου δικτύου της Ford στην Ελλάδα κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους παρακάτω Επίσημους Εμπόρους να ξεχωρίζουν συγκεντρώνοντας τις υψηλότερη βαθμολογία:

· AUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

· Ν. ΧΑΝΤΖΟΣ Α.Ε.

· ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.

· ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Με το President’s Award, η Ford αναγνωρίζει τους συνεργάτες του επίσημου Δικτύου που δεν προσφέρουν απλώς υπηρεσίες, αλλά χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, εντάσσοντας τους πελάτες στην οικογένεια Ford.Το βραβείο συνοδεύεται από την απονομή ενός ειδικά φιλοτεχνημένου επάθλου, με το μήνυμα «Βραβείο της Ford για την Εξαιρετική Επίδοση στην Ικανοποίηση και Εμπειρία του Πελάτη», ενισχύοντας τον ρόλο των Επισήμων Εμπόρων ως σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση.

Η Ford Motor Ελλάς εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους φετινούς νικητές και ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες της για την πολύτιμη συμβολή τους στην προσφορά μοναδικών εμπειριών με υψηλή αξία για τους πελάτες.