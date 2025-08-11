Hyundai: Το γιλέκο που σε κάνει...Superman

Κάνει πιοο έυκολη την δουλειά των εργαζομένων

Αυτοκινητο
Hyundai: Το γιλέκο που σε κάνει...Superman
Τη διάθεση του γιλέκου ρομπότ, X-ble Shoulder, ξεκίνησε η Hyundai στην κορεατική αγορά με την πρώτη επίσημη παράδοση να πραγματοποιείται στην αεροπορική εταιρεία «Korean Air». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών της Korean Air στο Incheon της Ν. Κορέας.H Korean Air θα χρησιμοποιήσει το γιλέκο ρομπότ σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης εμπορικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, οχημάτων αστικής εναέριας κινητικότητας (UAM), drones, αεροσκαφών stealth και συστημάτων εκτόξευσης δορυφόρων.

Μετά από την πρώτη παράδοση, το Robotics LAB της Hyundai Motor σχεδιάζει να προχωρήσει σε παραδόσεις πελατών που έχουν κάνει προπαραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του Hyundai Motor Group και των εγχώριων κατασκευαστών στην Κορέα. Οι πωλήσεις θα επεκταθούν σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η ναυπηγική και η γεωργία. Η Hyundai στοχεύει επίσης στην είσοδό της στις παγκόσμιες αγορές από το 2026.

Hyundai: Το γιλέκο που σε κάνει...Superman
Σχεδιασμένο για τη μείωση των φορτίων στους ώμους σε εργασίες που εκτελούνται πάνω από το κεφάλι

Το X-ble Shoulder είναι μια ρομποτική συσκευή που αναπτύχθηκε εσωτερικά από το Robotics LAB της Hyundai Motor. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην ενδυνάμωση του άνω βραχίονα και να ανακουφίζει από τα φορτία τους ώμους κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων εργασιών που πραγματοποιούνται πάνω από το κεφάλι - μια συνηθισμένη στάση των εργαζομένων στη συντήρηση αεροσκαφών. Μειώνοντας τα μυοσκελετικά φορτία, η συσκευή βοηθά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού και κόπωσης, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του X-ble Shoulder είναι ο μηχανισμός παραγωγής ροπής χωρίς τροφοδοσία, ο οποίος εξαλείφει την ανάγκη για μπαταρίες ή/και φόρτιση. Το γεγονός αυτό διατηρεί τη μονάδα ελαφριά και εύκολη στη συντήρηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα αδιάλειπτη λειτουργία. Στο ρομπότ έχει ενσωματωθεί μια μονάδα αντιστάθμισης μυών που παρέχει υποβοηθητική ροπή, μειώνοντας έως και 60% τα φορτία στις αρθρώσεις των ώμων και τη δραστηριότητα του πρόσθιου/πλάγιου δελτοειδούς μυός έως και 30%.

Το 2022, το Robotics LAB της Hyundai Motor άρχισε να δοκιμάζει πρωτότυπα X-ble Shoulder στις μονάδες παραγωγής του Ομίλου παγκοσμίως για να διασφαλίσει την πρακτική χρηστικότητα. Πάνω από 300 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε πιλοτικές δοκιμές, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση οδηγώντας σε περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας και της εργονομίας του ρομπότ.

 

