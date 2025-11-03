Ρεκόρ συμμετοχής για το Μαραθώνιο της Αθήνας

Ρεκόρ συμμετοχής έσπασε ο Μαραθώνιος της Αθήνας ο οποίος θα γίνει το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου.

Στον αυθεντικό Μαραθώνιο, θα τρέξουν αθλητές από 126 χώρες, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 72.800.

Αθλητές από την Ελλάδα, τη Χιλή, τον Καναδά, την Ισλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, την Κύπρο και την Ιταλία θα λάβουν μέρος στον μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της Ελλάδας.

Εκτός από την Ελλάδα οι δρομείς των χωρών που έχουν δηλωθεί να τρέξουν θα φτάσουν τις 10.574, έναντι 9.081 το 2024. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230.

Στον αγώνα των 10 χλμ. OPAP φέτος έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος 2.502, έναντι 2.324 το 2024 και 2.099 το 2019. Δηλαδή, από το 2019 ο αριθμός των ξένων συμμετοχών αυξήθηκε κατά 19%.

