Ρεκόρ συμμετοχής για το Μαραθώνιο της Αθήνας

Eίναι ο μεγαλύτερος Mαραθώνιος των τελευταίων ετών

STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου από eurokinissi.gr
Μαραθώνιος Αθήνας: Ρεκόρ Συμμετοχής
Ακούστε το άρθρο

Ρεκόρ συμμετοχής έσπασε ο Μαραθώνιος της Αθήνας ο οποίος θα γίνει το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου.

Στον αυθεντικό Μαραθώνιο, θα τρέξουν αθλητές από 126 χώρες, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 72.800.

Σπύρος Λούης: Ο μεγάλος έρωτας που του έδωσε την πρώτη θέση στον Μαραθώνιο

Αθλητές από την Ελλάδα, τη  Χιλή, τον Καναδά, την Ισλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, την Κύπρο και την Ιταλία θα λάβουν μέρος στον μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της Ελλάδας.

Εκτός από την  Ελλάδα οι δρομείς των χωρών  που έχουν δηλωθεί να τρέξουν θα φτάσουν τις 10.574, έναντι 9.081 το 2024. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230.

Στον αγώνα των 10 χλμ. OPAP φέτος έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος 2.502, έναντι 2.324 το 2024 και 2.099 το 2019. Δηλαδή, από το 2019 ο αριθμός των ξένων συμμετοχών αυξήθηκε κατά 19%.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
