Σάλος με την ανάρτηση της Τουρκίας μετά τον αγώνα: «Κανένα έλεος»

Η Τουρκία επικράτησε της Ελλάδας με 94-68 στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία συνόδευσε με την φράση: «Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, για την ανάρτηση!

Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, δίνοντας εντολή να κατέβει, κάτι που τελικά έγινε πράξη, υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και, φυσικά, χωρίς έγκριση.