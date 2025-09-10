Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!

Πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί και ο τελικός

10.09.25 , 12:50 Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!
Πέρισυ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν κονταροχτυπηθεί στο Άμπου Ντάμπι/ Βίντεο από Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ελληνική πρόταση το Final 4 της Euroleague να διεξαχθεί στην Αθήνα υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Euroleague με ψήφους 8-3 και δύο λευκά.

Εθνική Μπάσκετ: Οι σύντροφοι των διεθνών μας - Στο πλευρό τους κάθε στιγμή

Το Final 4, το 2024-25 είχε διεξαχθή στο Άμπου Ντάμπι/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Το Final 4, το 2024-25 είχε διεξαχθή στο Άμπου Ντάμπι/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Έτσι το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026 το Final-4 θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ αφού “νίκησε” στη μάχη που έδωσε με το Βελιγράδι σχετικά με το πού θα διεξαχθούν οι αγώνες. Τώρα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στους ημιτελικούς που θα γίνουν στο κλειστό του ΟΑΚΑ  την Παρασκευή 22 Μαΐου στον τελικό που θα γίνει  την Κυριακή 24 Μαΐου. 

Final Four Τελικός: Η Φενέρ του Σάρας «υπέταξε» τη Μονακό του Σπανούλη!

Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους πέρισυ στο Άμπου Ντάμπι/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Η τελευταία φορά που η χώρα μας είχε αναλάβει τη διεξαγωγή ενός Final Four ήταν το 2007, δηλαδή πριν από 19 χρόνια, έχοντας προηγηθεί  οι διοργανώσεις του ΣΕΦ (1993) και του PAOK Sports Arena (2000).
 

