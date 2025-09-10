Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!

Πέρισυ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν κονταροχτυπηθεί στο Άμπου Ντάμπι/ Βίντεο από Alpha

Η ελληνική πρόταση το Final 4 της Euroleague να διεξαχθεί στην Αθήνα υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Euroleague με ψήφους 8-3 και δύο λευκά.

Το Final 4, το 2024-25 είχε διεξαχθή στο Άμπου Ντάμπι/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Έτσι το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026 το Final-4 θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ αφού “νίκησε” στη μάχη που έδωσε με το Βελιγράδι σχετικά με το πού θα διεξαχθούν οι αγώνες. Τώρα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στους ημιτελικούς που θα γίνουν στο κλειστό του ΟΑΚΑ την Παρασκευή 22 Μαΐου στον τελικό που θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους πέρισυ στο Άμπου Ντάμπι/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Η τελευταία φορά που η χώρα μας είχε αναλάβει τη διεξαγωγή ενός Final Four ήταν το 2007, δηλαδή πριν από 19 χρόνια, έχοντας προηγηθεί οι διοργανώσεις του ΣΕΦ (1993) και του PAOK Sports Arena (2000).

