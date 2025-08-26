Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ

Όσα είχε πει η Μαρία Αριστοτέλους στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για την περίπετειά της με τον καρκίνο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών η Μαρία Αριστοτέλους. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της, Ανδρέας Χειμωνίδης, με ανάρτησή του στα social media.

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τον Απρίλιο του 2024 η πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ από την Κύπρο είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο 4ο στάδιο, από το οποίο κατάφερε να βγει νικήτρια. Με την ανάρτησή της τότε είχε στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε.

Λίγες μέρες μετά εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Live News»: «Δεν είπα ποτέ ότι θα κερδίσω, είπα ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ήταν πέραν του δέοντος καλά τα αποτελέσματα… Ήμουν έτοιμη ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε. Από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι το τέλος υπάρχει μία πορεία. Ήθελα να είμαι σωστή, να ζήσω κάθε στιγμή όπως θα ήθελα να τη ζήσω, και αυτό προσπάθησα να κάνω.

Από τις πιο δύσκολες στιγμές στιγμές της ήταν η τέταρτη θεραπεία της. Δεν μπορούσα να καταπιώ, πονούσε ο λαιμός μου. Είπα στους γιατρούς και την οικογένειά μου ότι δε θα κάνω άλλη θεραπεία. Μετά πέρασαν οι παρενέργειες, ήμουν καλά και μπήκα στην πέμπτη θεραπεία».

Tον Ιανουάριο του 2025 η Μαρία Αριστοτέλους παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, ο οποίος έμεινε κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» τον περασμένο Απρίλίο η Μαρία Αριστοτέλους είχε περιγράψει τις στιγμές μετά τη διάγνωσή της με ραβδομυοσάρκωμα τον Οκτώβριο του 2023, όταν η ίδια ήταν 32 ετών. Στην ίδια συνέντευξη η νεαρή κοπέλα είχε δηλώσει πως είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έρθει η μετάσταση.

«Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει μια μετάσταση, εφόσον είναι μεταστατικός ο καρκίνος. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση σαν τη δική μου στον κόσμο. Ήμουν πρωταθλήτρια Κύπρου, δεν ήταν κληρονομικό, δεν μπορούσα να το συγκρίνω με κάποιον άλλο. Σε μένα λειτούργησε θετικά, γιατί και να έψαχνα, δεν θα μπορούσα να βρω κάτι. Όταν βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις, ξαφνιάστηκα. Έπρεπε να το διαχειριστώ, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει μετά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Αριστότελους μπορεί να μην κέρδισε τη μάχη με τη ζωή, κέρδισε όμως την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων με τη δύναμη ψυχής της, ενώ η στάση που κράτησε απέναντι στο πρόβλημά της αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.