Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/04/2026 – 12/04/2026

Η Μεγάλη Εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα και αρκετές εναλλαγές στα ερωτικά, με γεγονότα που σας βάζουν να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε αλλά και πώς κινείστε μέσα στις σχέσεις. Τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04/2026), το τετράγωνο Ήλιου-Δία μπορεί να ανεβάσει την αυτοπεποίθηση αλλά και τις προσδοκίες. Από τη μία υπάρχει αισιοδοξία, διάθεση για ρίσκο και πιο θερμές κινήσεις, όπως ένα μήνυμα, μια πρόσκληση, μια εξομολόγηση. Από την άλλη χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές, στα μεγάλα λόγια ή στο να δείτε μια κατάσταση πιο ιδανικά απ’ ό,τι είναι. Είναι εύκολο να παρασυρθείτε από τη στιγμή, αλλά το ζητούμενο είναι να κρατήσετε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που νιώθετε και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει.

Τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04/2026), το θετικό εξάγωνο Άρη-Ουρανού φέρνει μια πιο ανάλαφρη και ευχάριστη αλλαγή στην ενέργεια. Κάτι μπορεί να προκύψει ξαφνικά, όπως μια συνάντηση της τελευταίας στιγμής, ένα φλερτ που ξεκινά απρόσμενα ή μια κίνηση που σπάει τη ρουτίνα και σας βάζει σε άλλη διάθεση. Είναι από εκείνες τις μέρες που, αν αφήσετε λίγο τον έλεγχο, μπορεί να ζήσετε κάτι διαφορετικό και αναζωογονητικό. Από τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026), με τον Άρη να περνά στον Κριό, στο ζώδιο που κυβερνά, η ενέργεια απογειώνεται! Η ερωτική διάθεση γίνεται πιο άμεση, πιο παρορμητική και πιο διεκδικητική. Θέλετε να πάρετε πρωτοβουλία, να εκφράσετε αυτό που νιώθετε και να προχωρήσετε καταστάσεις χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό μπορεί να φέρει νέες γνωριμίες, έντονο φλερτ και ξεκάθαρες εξελίξεις, ειδικά εκεί που υπήρχε στασιμότητα. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην παρορμητικότητα, στα νεύρα και στις βιαστικές αντιδράσεις.

Είναι εύκολο να ειπωθούν λόγια πάνω στην ένταση της στιγμής ή να πιεστεί μια κατάσταση να προχωρήσει πιο γρήγορα απ’ όσο είναι έτοιμη. Καθώς πλησιάζουμε προς την Ανάσταση, αυτή η ενέργεια λειτουργεί συμβολικά: αφήνετε πίσω ό,τι σας μπέρδευε ή σας κρατούσε πίσω και προχωράτε με μεγαλύτερη καθαρότητα και θάρρος. Το Πάσχα φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και νέας αρχής και στα ερωτικά, με την προϋπόθεση ότι θα κινηθείτε με αλήθεια, αλλά και με λίγο περισσότερο μέτρο!

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου στο asibiliou.gr