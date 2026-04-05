Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/04/2026 – 12/04/2026

Δείτε πιο καθαρά τι θέλετε

05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
05.04.26 , 18:53 Πάπας Λέων στο πασχαλινό μήνυμα: Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Ηλιάδη: «Όποιος ψυχολόγος θέλει να βοηθήσει πραγματικά, να επικοινωνήσει»
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
Άση Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06 -12/04/2026
Η Μεγάλη Εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα και αρκετές εναλλαγές στα ερωτικά, με γεγονότα που σας βάζουν να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε αλλά και πώς κινείστε μέσα στις σχέσεις. Τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04/2026), το τετράγωνο Ήλιου-Δία μπορεί να ανεβάσει την αυτοπεποίθηση αλλά και τις προσδοκίες. Από τη μία υπάρχει αισιοδοξία, διάθεση για ρίσκο και πιο θερμές κινήσεις, όπως ένα μήνυμα, μια πρόσκληση, μια εξομολόγηση. Από την άλλη χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές, στα μεγάλα λόγια ή στο να δείτε μια κατάσταση πιο ιδανικά απ’ ό,τι είναι. Είναι εύκολο να παρασυρθείτε από τη στιγμή, αλλά το ζητούμενο είναι να κρατήσετε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που νιώθετε και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει.

Τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04/2026), το θετικό εξάγωνο Άρη-Ουρανού φέρνει μια πιο ανάλαφρη και ευχάριστη αλλαγή στην ενέργεια. Κάτι μπορεί να προκύψει ξαφνικά, όπως μια συνάντηση της τελευταίας στιγμής, ένα φλερτ που ξεκινά απρόσμενα ή μια κίνηση που σπάει τη ρουτίνα και σας βάζει σε άλλη διάθεση. Είναι από εκείνες τις μέρες που, αν αφήσετε λίγο τον έλεγχο, μπορεί να ζήσετε κάτι διαφορετικό και αναζωογονητικό. Από τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026), με τον Άρη να περνά στον Κριό, στο ζώδιο που κυβερνά, η ενέργεια απογειώνεται! Η ερωτική διάθεση γίνεται πιο άμεση, πιο παρορμητική και πιο διεκδικητική. Θέλετε να πάρετε πρωτοβουλία, να εκφράσετε αυτό που νιώθετε και να προχωρήσετε καταστάσεις χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό μπορεί να φέρει νέες γνωριμίες, έντονο φλερτ και ξεκάθαρες εξελίξεις, ειδικά εκεί που υπήρχε στασιμότητα. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην παρορμητικότητα, στα νεύρα και στις βιαστικές αντιδράσεις.

Είναι εύκολο να ειπωθούν λόγια πάνω στην ένταση της στιγμής ή να πιεστεί μια κατάσταση να προχωρήσει πιο γρήγορα απ’ όσο είναι έτοιμη. Καθώς πλησιάζουμε προς την Ανάσταση, αυτή η ενέργεια λειτουργεί συμβολικά: αφήνετε πίσω ό,τι σας μπέρδευε ή σας κρατούσε πίσω και προχωράτε με μεγαλύτερη καθαρότητα και θάρρος. Το Πάσχα φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και νέας αρχής και στα ερωτικά, με την προϋπόθεση ότι θα κινηθείτε με αλήθεια, αλλά και με λίγο περισσότερο μέτρο!

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου στο asibiliou.gr

