Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23/3/2026 - 29/3/2025

Αυτή η εβδομάδα δοκιμάζει τις σχέσεις, όχι απαραίτητα για να τις διαλύσει, αλλά για να δείξει τι έχει γερές βάσεις. Μπορεί να μην χαρακτηρίζεται από πολλά αστρολογικά γεγονότα, όμως όσα πραγματοποιούνται είναι καθοριστικά και επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυναμική των σχέσεων.

Με την Αφροδίτη και τον Ήλιο πλέον στον Κριό, η ενέργεια γίνεται πιο άμεση, πιο ειλικρινής, αλλά και πιο ωμή. Υπάρχει ανάγκη για διεκδίκηση, για ξεκαθαρίσματα, για να ειπωθούν πράγματα που μέχρι τώρα κρατούσαμε μέσα μας. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί σαν παρορμητικά μηνύματα, αυθόρμητες κινήσεις, αλλά και μια χαμηλότερη ανοχή σε καταστάσεις που δεν μας καλύπτουν. Παρόλα αυτά, το γενικό κλίμα δεν είναι τόσο ανάλαφρο όσο θα περίμενε κανείς, γιατί κάτω από αυτόν τον δυναμισμό υπάρχει πίεση και εσωτερική ένταση.

Το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα στις 25/03/2026 λειτουργεί υποστηρικτικά, δίνοντας δύναμη για ουσιαστικά ξεκαθαρίσματα και βαθύτερη κατανόηση. Σας βοηθά να δείτε πίσω από την επιφάνεια, να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε μια σχέση και να έχετε το θάρρος να το αντιμετωπίσετε. Μπορεί να φέρει έντονες αλλά ειλικρινείς συζητήσεις, αποκαλύψεις ή μια πιο βαθιά σύνδεση που βασίζεται στην αλήθεια και όχι σε επιφανειακές ισορροπίες.

Στις 27/03/2026, η σύνοδος Αφροδίτης-Χείρωνα στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια ευαισθησίες και παλιά συναισθηματικά τραύματα, κυρίως γύρω από την απόρριψη, την αξία και τη διεκδίκηση μέσα στις σχέσεις. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που νιώθετε πιο εκτεθειμένοι ή ότι κάτι σας αγγίζει περισσότερο από όσο περιμένατε. Ωστόσο, αυτή η όψη δεν είναι μόνο δύσκολη, αφού δίνει και την ευκαιρία για ειλικρίνεια, αποκατάσταση και θεραπεία. Μέσα από συζητήσεις ή καταστάσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια, μπορείτε να δείτε πιο καθαρά τι χρειάζεστε πραγματικά και να κινηθείτε προς σχέσεις που έχουν μεγαλύτερη αλήθεια και ουσία.

Στις 29/03/2026 πραγματοποιείται και το εξάγωνο Κρόνου-Πλούτωνα, μια όψη που λειτουργεί πιο σταθεροποιητικά και βοηθά να μπουν βάσεις σε όσα έχουν προηγηθεί μέσα στην εβδομάδα. Φέρνει δύναμη, αντοχή και την ικανότητα να διαχειριστείτε πιο ώριμα και ουσιαστικά καταστάσεις που μέχρι τώρα σας πίεζαν. Αυτό μπορεί να σημαίνει αποφάσεις που έχουν διάρκεια, ξεκαθαρίσματα που οδηγούν σε σταθερότητα ή μια βαθύτερη κατανόηση που σας βοηθά να χτίσετε κάτι πιο ουσιαστικό. Πρόκειται για μια όψη με μεγαλύτερη επιρροή, που δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την εβδομάδα, αλλά λειτουργεί σε βάθος χρόνου, επηρεάζοντας σταδιακά τις επιλογές και τη δυναμική των σχέσεων.

