Τα 3 πιο συχνά λάθη που καταστρέφουν τα σγουρά μαλλιά σου

Πώς να τα διορθώσεις

Τα 3 πιο συχνά λάθη που καταστρέφουν τα σγουρά μαλλιά σου
STAR.GR
Μοδα
Πηγή: mylife.com.cy/ εξωτερικη φωτογραφία pexels
Σγουρά Μαλλιά: Τα 3 Συχνότερα Λάθη Που Κάνεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι φυσικές μπούκλες χρειάζονται πολλή φροντίδα, γνώση και κυρίως σωστές κινήσεις από το λούσιμο μέχρι το styling.

Mια λάθος κίνηση, μια κακή επιλογή προϊόντος ή μια κακομεταχείριση στο στέγνωμα μπορεί να τις κάνει να δείχνουν φριζαρισμένες, άτονες ή ακόμα και “ξεφουσκωμένες”. Αν έχεις δοκιμάσει τα πάντα και οι μπούκλες σου εξακολουθούν να δείχνουν "θλιβερές", ίσως κάνεις κι εσύ ένα τα παρακάτω λάθη:

Τα 3 πιο συχνά λάθη των γυναικών με σγουρά μαλλιά

1. Χτενίζεις τα μαλλιά σου τη λάθος στιγμή

Αν θέλεις τα μαλλιά σου να μοιάζουν με φριζαρισμένο χάος, τότε χτένισε τα μαλλιά σου όσο είναι στεγνά. Αν πάλι όχι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσεις τις συμβουλές μας: Οι μπούκλες πρέπει να ξεμπερδεύονται μόνο όταν είναι βρεγμένες, ιδανικά όσο είσαι ακόμα στο ντους, και πάντα με μια φαρδιά χτένα ή, ιδανικά, με τα δάχτυλα. Έτσι διατηρείται η φυσική τους δομή και αποφεύγεται το φριζάρισμα. Αν θέλεις να δώσεις σχήμα ή όγκο, μπορείς να “σπάσεις” απαλά τις μπούκλες όταν στεγνώσουν εντελώς -ποτέ πριν. Το σωστό timing κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μαλλιά με defined μπούκλες και σε ένα άμορφο, φουντωτό αποτέλεσμα -trust me.

2. Δεν ενυδατώνεις αρκετά τα μαλλιά σου

Οι φυσικές μπούκλες είναι από τη φύση τους πιο ξηρές, γιατί τα φυσικά έλαια του τριχωτού δεν φτάνουν εύκολα μέχρι τις άκρες. Αν παραλείπεις τη βαθιά ενυδάτωση, οι μπούκλες σου θα χάνουν τη λάμψη και την ελαστικότητά τους. Χρησιμοποίησε λοιπόν conditioner με πλούσια υφή, leave-in προϊόντα ή μάσκες με βούτυρο καριτέ και έλαιο καρύδας τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Έπειτα, μην ξεχνάς να “κλειδώνεις” την υγρασία εφαρμόζοντας προϊόντα styling, όπως κρέμες και τζελ, σε νωπά ή ακόμα και βρεγμένα μαλλιά. Αυτό θα βοηθήσει τις μπούκλες να διατηρήσουν το σχήμα τους για περισσότερο.

3. Ακολουθείς λάθος τεχνική στεγνώματος

Το πώς στεγνώνεις τα μαλλιά σου μπορεί να καθορίσει αν οι μπούκλες θα δείχνουν λαμπερές ή ταλαιπωρημένες. Το τρίψιμο με πετσέτα είναι απαγορευτικό: σπάει τις τρίχες και καταστρέφει τη φυσική καμπύλη τους. Προτίμησε λοιπόν μια πετσέτα με μικροΐνες ή ακόμα κι ένα βαμβακερό T-shirt για να απορροφήσεις απαλά την υγρασία. Όταν χρησιμοποιείς σεσουάρ, βεβαιώσου ότι έχεις εφαρμόσει σε αυτό τη φυσούνα, αλλά κι ότι το έχεις σε χαμηλή θερμοκρασία. Στέγνωσε τα σγουρά μαλλιά σου με κυκλικές κινήσεις, αναποδογυρίζοντας το κεφάλι σου έτσι ώστε να πετύχεις τέλεια "δαχτυλίδια" αλλά και να χαρίσεις έξτρα όγκο.

 

ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
 |
ΛΑΘΗ
 |
STYLING
