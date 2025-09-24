To trendy χρώμα για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2025-2026

Το μπορντό είναι το χρώμα της μόδας για το τέλος του 2025, το σκούρο κόκκινο, σαν το κρασί είναι ιδανικό για να το φορέσεις το φθινοπωρινό και τον χειμώνα.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα χρώματα λένε πολλά για τις αμφιθυμίες μας. Το λευκό αντιπροσωπεύει την αγνότητα στη Δύση, ενώ συμβολίζει το πένθος στην Κίνα και την Ινδία. Υπάρχουν ακόμη και ιστορικές εποχές που μπορούν να οριστούν με σαφήνεια μέσω των χρωμάτων όπως το γκρι της αυστηρής σοβαρότητας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα πορτοκαλί της οικονομικής άνθησης της δεκαετίας του 1960, το ασπρόμαυρο του μινιμαλισμού της δεκαετίας του 1990.

Κάποιοι έχουν αφιερώσει ακόμη και λέξεις εξηγώντας ολόκληρες γενιές: το Millennial Pink και το Gen Z Green . Πάντα με γοήτευε η μεταβλητότητα των χρωμάτων και οι πολλαπλές τους έννοιες, όπου η θρησκεία, η πολιτική, η επιστήμη, η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία έχουν διαφωνήσει για να δώσουν μια συγκεκριμένη χροιά σε μια δεδομένη απόχρωση. Ποιο χρώμα δεν είναι μόνο στη μόδα το 2025, αλλά αντιπροσωπεύει και την εποχή που ζούμε , το άμεσο παρόν και, γιατί όχι, ακόμη και το μέλλον. Η απάντηση είναι το μπορντό.

Μόδα, χρώμα και νέα εποχή

Ως δημοσιογράφος, είμαι πάντα προσεκτική σε ό,τι έχει να προσφέρει η μόδα, σεζόν με τη σεζόν, με τις επιδείξεις της, έτοιμη να προβλέψω τη νεωτερικότητα, ενώ τα κοινωνικά δίκτυα βουίζουν συνεχώς με «τάσεις», άλλες βραχύβιες και άλλες έτοιμες να γίνουν viral. Έτσι, μετά τον μινιμαλισμό της πανδημίας και το revenge shopping , φτάσαμε στην πιο ενδιαφέρουσα στιγμή, αυτή που θα καθορίσει την επόμενη εποχή. Μια αληθινή επιστροφή στη διακήρυξη της «κοινωνικής θέσης », που εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές στυλ.

Μπορεί να υποθέτεις ότι πρέπει να αγοράσεις απίστευτα ακριβά πράγματα για να δείχνεις κομψή και πλούσια. Αλλά αυτό δεν ισχύει και υπάρχει μια σειρά από μαθήματα στυλ για να πετύχεις αυτή την εμφάνιση με περιορισμένο προϋπολογισμό. Η ιδέα της μόδας είναι να δημιουργείς συνδυασμούς χρησιμοποιώντας μόνο κλασικά, διαχρονικά κομμάτια, επειδή προσδίδουν μια συγκεκριμένη γοητεία . Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να αγοράσεις μια επώνυμη τσάντα ή τα τελευταία αθλητικά παπούτσια που κυκλοφορούν.

Η συλλογή σου θα πρέπει να περιλαμβάνει διαχρονικά κομμάτια και αξεσουάρ,δηλάδη τα θεμέλια κάθε τέλειας capsule γκαρνταρόμπας , αλλά υπάρχουν και οδηγίες για τη χρήση του χρώματος. Το οποίο δεν είναι κοινότοπο, το αντίθετο μάλιστα. Οι ουδέτερες αποχρώσεις κατέχουν εξέχουσα θέση (μαύρο, λευκό, μπεζ, γκρι), αλλά σε αυτήν την ακριβή χρωματική παλέτα - πολύ ήσυχη πολυτέλεια - προστίθεται μια έντονη και μυστηριώδης απόχρωση: το σκούρο κόκκινο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα πλούσιο μπορντό.

Μπορντό

Αυτό το χρώμα ανέκαθεν προσδιόριζε την εξουσία και τον πλούτο και μια συγκεκριμένη «κοινωνική θέση». Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι επανεμφανίζεται τώρα. Στην Αυτοκρατορική Ρώμη, το έπαιρναν από την χρωστική ουσία του μύρρικου, ενός σπάνιου μεσογειακού κελύφους, το χρώμα επομένως προοριζόταν επομένως μόνο για τους ηγέτες και τον Αυτοκράτορα. Αλλά και οι χιτώνες των καρδιναλίων είναι κόκκινοι, όπως και οι βελούδινοι μανδύες των αριστοκρατών. Οι σημερινοί «πλούσιοι» επιλέγουν μια συγκεκριμένη απόχρωση του κόκκινου, αυτή του κρασιού. Οι αποχρώσεις κυμαίνονται από Μπορντό έως Μπαρόλο, από Κιάντι έως Αμαρόνε, όλα εκλεκτά μπουκάλια που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την εποχή του φθινοπώρου-χειμώνα.

Τι να επιλέξεις

Ένα λαμπερό ρουμπινί, που αγγίζει τα όρια του γρανάτη, είναι μία απόχρωση που γίνεται σύμβολο πολυτέλειας μόνο όταν υπάρχει σε καθαρά, απλά ρούχα, αλλά θα μπορούσε να εισέλθει σε μικρές δόσεις στη σύγχρονη μινιμαλιστική γκαρνταρόμπα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεχωρίζει σε συλλογές που ήδη μιλούν αυτή τη γλώσσα, για παράδειγμα ο οίκος Bottega Veneta, την ονόμασε «κόκκινο Barolo», φόρος τιμής στο πολύτιμο κρασί του Πιεμόντε, και η Victoria Beckham, μια μεγάλη λάτρης των ιταλικών κρασιών, το συμπεριλάμβανε πάντα σε κάθε μία από τις μινιμαλιστικές συλλογές της.



Μόδα και οινοπνευματώδη

Είμαστε, λοιπόν, έτοιμοι για ένα νέο κεφάλαιο στη μόδα που θα ανακαλυφθεί σαν ένα καλό ποτήρι κόκκινο κρασί, μια μικρή αλλά γεμάτη πολυτέλεια στην οποία μπορούμε να απολαμβάνουμε όποτε θέλουμε να δώσουμε μια ξεχωριστή πινελιά στη ζωή μας. Μπορντό ρούχα, από παλτό μέχρι πουλόβερ, από σατέν φορέματα μέχρι ραμμένα παντελόνια, από ζακέτες μέχρι απλά μακρυμάνικα μπλουζάκια, φτίαξε τη δίκη σου συλλογή από μοντέρνα μπορντό ρούχα. Τέλος, μη ξεχνάς τα αξεσουάρ από τσάντες, μπότες και φλατ παπούτσια μέχρι πιο βασικά όπως καλσόν και κάλτσες, η συλλογή από μπορντό αξεσουάρ θα ανανεώσει την εμφάνισή σου.

Συντάκτης: Λίνα Γριβογιάννη



Πηγή: www.allyou.gr