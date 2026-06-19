Άση Μπήλιου: Το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος στον Καρκίνο

Ο Ερμής ανάδρομος στο ίδιο ζώδιο από τις 29/6

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Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις της στις 19/6/26/ βίντεο Βreakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 21/6 έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος περνάει στον Καρκίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού.
  • Ο Ήλιος θα παραμείνει στον Καρκίνο μέχρι τις 22 Ιουλίου, ενώ θα συμβαδίζει με τον ανάδρομο Ερμή.
  • Ο ανάδρομος Ερμής ξεκινά στις 29/6, καθιστώντας την επόμενη εβδομάδα την τελευταία χωρίς ανάδρομο Ερμή.
  • Η Σελήνη θα βρίσκεται στην Παρθένο το Σαββατοκύριακο, ευνοώντας δραστηριότητες στο σπίτι και εξορμήσεις.
  • Η Κυριακή θα είναι καλή μέρα για βόλτες και εκδρομές λόγω θετικών όψεων της Σελήνης.

Για τις αστρολογικές προβλέψεις της σημερινής μέρας και του Σαββατοκύριακου μίλησε σήμερα στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου, επισημαίνοντας πως αυτή την Κυριακή 21/6 έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. 

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου είναι η ερχόμενη Κυριακή, όποτε ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Καρκίνου. «Ξεκινούν τα γενέθλια των Καρκίνων και η μέρα σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού», είπε. 

Άση Μπήλιου: Το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος στον Καρκίνο

  • O Ήλιος στον Καρκίνο θα μείνει μέχρι τις 22 Ιουλίου 
  • Στο μεγαλύτερο μέρος της παραμονής του σε αυτό το ζώδιο θα συμβαδίζει με ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο
  • Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος από τις 29/6 

«Ναι μεν είναι ο Ήλιος που φωτίζει έναν τομέα, αλλά είναι και ο ανάδρομος Ερμής εκεί. Άρα, η επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα που έχουμε, χωρίς ανάδρομο Ερμή», εξήγησε.

Η Σελήνη στην Παρθένο το Σαββατοκύριακο

«Η Σελήνη θα είναι στο ζώδιο της Παρθένου, στο μεγαλύτερο μέρος του Παρασκευο-Σαββατοκύριακου, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί, έτσι, να κάνουμε και πέντε πράγματα στο σπίτι μας. 

Ειδικά η Κυριακή είναι και πάρα πολύ ωραία μέρα, γιατί η Σελήνη κάνει φανταστικές όψεις. Άρα μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και για βόλτες και για μια βουτιά και για μια εκδρομή», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου. 
 

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