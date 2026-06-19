Άση Μπήλιου: Το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος στον Καρκίνο

Για τις αστρολογικές προβλέψεις της σημερινής μέρας και του Σαββατοκύριακου μίλησε σήμερα στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου, επισημαίνοντας πως αυτή την Κυριακή 21/6 έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου είναι η ερχόμενη Κυριακή, όποτε ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Καρκίνου. «Ξεκινούν τα γενέθλια των Καρκίνων και η μέρα σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού», είπε.

O Ήλιος στον Καρκίνο θα μείνει μέχρι τις 22 Ιουλίου

θα μείνει Στο μεγαλύτερο μέρος της παραμονής του σε αυτό το ζώδιο θα συμβαδίζει με ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο

Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος από τις 29/6

«Ναι μεν είναι ο Ήλιος που φωτίζει έναν τομέα, αλλά είναι και ο ανάδρομος Ερμής εκεί. Άρα, η επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα που έχουμε, χωρίς ανάδρομο Ερμή», εξήγησε.

Η Σελήνη στην Παρθένο το Σαββατοκύριακο

«Η Σελήνη θα είναι στο ζώδιο της Παρθένου, στο μεγαλύτερο μέρος του Παρασκευο-Σαββατοκύριακου, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί, έτσι, να κάνουμε και πέντε πράγματα στο σπίτι μας.

Ειδικά η Κυριακή είναι και πάρα πολύ ωραία μέρα, γιατί η Σελήνη κάνει φανταστικές όψεις. Άρα μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και για βόλτες και για μια βουτιά και για μια εκδρομή», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

