1% Club: Πρωτιά στην τηλεθέαση και ένας μεγάλος νικητής που κέρδισε 30.000€

Το νέο, πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show του Star, «1% Club», με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, έκανε πρεμιέρα χθες, Κυριακή 29 Μαρτίου, χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις!

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι, η stand-up comedian Κατερίνα Βρανά και ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, έδωσαν με την παρουσία τους τον δικό τους μοναδικό, χιουμοριστικό τόνο!

Ανάμεσα στους 100 συμμετέχοντες που διεκδίκησαν μια θέση στο 1% Club, κάποιοι ξεχώρισαν αμέσως: ένας κλειδαράς που αποκλείστηκε σε ερώτηση σχετική με… κλειδιά, μια γυμνάστρια με όνειρο να δημιουργήσει εταιρεία αποτέφρωσης, αλλά και ένας σωσίας του Θάνου Κιούση που τράβηξε τα βλέμματα.

Ωστόσο, μόνο ένας από τους 100 κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει τη θέση στο 1% Club! Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο 28χρονος Αντώνης από την Αθήνα!

Τέσσερις παίκτες έφτασαν μέχρι την ερώτηση του 5%, όμως, μόνο ο Αντώνης κατάφερε να προχωρήσει στην τελική δοκιμασία του 1%, αξιοποιώντας στρατηγικά ένα από τα δύο πάσο του. Πριν ακόμη δώσει την τελική του απάντηση, οι υπόλοιποι

99 παίκτες φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού!

Ο Αντώνης επέλεξε να ρισκάρει, αφήνοντας πίσω του το σίγουρο ποσό των 3.000€ για να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο, με τους συμπαίκτες του να τον ενθαρρύνουν ακόμη πιο έντονα.

Στην ερώτηση του 1%, που αφορούσε έναν γρίφο με ημερομηνίες και αριθμούς, ο Αντώνης έδωσε τη σωστή απάντηση, τον αριθμό 25, κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με την ανακοίνωση της σωστής απάντησης από τον Πέτρο Πολυχρονίδη, το πλατό πλημμύρισε από χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, με τους 99 συμμετέχοντες να γιορτάζουν τη νίκη σαν να ήταν δική τους!

Ο Αντώνης κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 30.000€, που προέκυψε από τα 29.850€ του επάθλου και το πάσο των 150€, που διατήρησε μέχρι το τέλος.

Λίγα λόγια για τον μεγάλο νικητή του 1% Club

Ο Αντώνης σπούδασε Φυσική, αλλά ακολούθησε καριέρα στην Πληροφορική και εργάζεται σήμερα ως προγραμματιστής. Λάτρης των γρίφων, δήλωσε συμμετοχή στο παιχνίδι έπειτα από παρότρυνση φίλου του, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το γυμναστήριο, το ποδόσφαιρο και την αναρρίχηση. Όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να επενδύσει τα χρήματα στην αγορά μιας νέας μηχανής, ενώ δεν αποκλείει και ένα μακρινό ταξίδι.



Το “1% Club” αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και ήρθε για να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows! Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;



Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Η πρεμιέρα του "1% Club" κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη και τον ενθουσιασμό του τηλεοπτικού κοινού! Το παιχνίδι τερμάτισε πρώτο στη ζώνη του σημειώνοντας 19,5% μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,5% στο σύνολο του κοινού.

Η συνέχεια προμηνύεται ακόμα πιο συναρπαστική!

