LINGO & 1% Club: Διπλή πρεμιέρα απόψε Κυριακή 29 Μαρτίου στο Star!

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή πρεμιέρα απόψε 29 Μαρτίου στο Star με τα τηλεπαιχνίδια LINGO και 1% Club.
  • Το LINGO, με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά, είναι ένα παιχνίδι λέξεων που συνδυάζει στρατηγική και διασκέδαση, ξεκινά στις 18:25.
  • Το 1% Club, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, κάνει πρεμιέρα στις 21:00 και βασίζεται στην κοινή λογική, με στόχο να ανακαλύψει ποιοι ανήκουν στο '1%'.
  • Και τα δύο παιχνίδια προσφέρουν μεγάλες χρηματικές νίκες και είναι σχεδιασμένα για να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού.
  • Δηλώστε συμμετοχή στα παιχνίδια μέσω των ιστοσελίδων τους και ζήστε την εμπειρία του prime time entertainment.

Κυριακή 29 Μαρτίου game time! Το απόλυτο double της σεζόν στο Star! Δύο  παιχνίδια! Δύο παγκόσμιες επιτυχίες!

ΣΤΑΡ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ LINGO 1% CLUB

LINGO  - ΠΡΕΜΙΕΡΑ στις 18:25 με τον Νίκο Μουτσινά

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, κάνει πρεμιέρα στο Star, με οικοδεσπότη τον Νίκο Μουτσινά.

Η υψηλή αισθητική και ψυχαγωγική εμπειρία του Star συνδυάζεται άψογα με το εκρηκτικό ταλέντο και τον αυτοσχεδιασμό του χαρισματικού παρουσιαστή,  ο οποίος επικοινωνεί άμεσα με το κοινό και ξέρει να μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και θα γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Εύκολο, αστείο, ομαδικό!
Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!
Γιατί στο LINGO η γλώσσα γίνεται παιχνίδι!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι  αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος! Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Στους πρώτους γύρους, οι τρεις ομάδες καλούνται να βρουν λέξεις και να λύσουν «κρυφές» λέξεις μεγαλύτερης δυσκολίας, συγκεντρώνοντας χρήματα. Στη συνέχεια, το παιχνίδι μετατρέπεται σε δυναμικές μονομαχίες, όπου η ταχύτητα και το ένστικτο καθορίζουν τον νικητή, ενώ οι ανατροπές είναι συνεχείς.

Στον ημιτελικό, οι δύο ομάδες αναμετρώνται head-to-head στις ίδιες λέξεις, διεκδικώντας τα ποσά της αντιπάλου και μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο: οι παίκτες της νικήτριας ομάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν λέξεις διαφορετικής δυσκολίας και να κερδίσουν έως και το διπλάσιο ποσό.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, απρόοπτα και διασκέδαση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Το LINGO δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι λέξεων. Είναι μια δοκιμασία σκέψης, αντανακλαστικών και συνεργασίας.
Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, κάθε δευτερόλεπτο μετράει, και κάθε λέξη μπορεί να φέρει τη μεγάλη ανατροπή.
Ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου! 

1% CLUB - ΠΡΕΜΙΕΡΑ στις 21:00 με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Ανάμεσα στους 100 παίκτες για να ανακαλύψουν και αυτοί, μαζί με όλους εμάς, αν ανήκουν στο “1% Club” δύο αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού,  η stand – up comedian Κατερίνα Βρανά και ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας!

Το νέο, πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show του Star, «1% Club», κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00!

Παρουσιαστής του πιο ανατρεπτικού game show της σεζόν, είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ. Με την επικοινωνιακή του άνεση κάνει τους παίκτες να νιώθουν οικεία και απογειώνει το σασπένς! Αυθόρμητος και γεμάτος ενέργεια,  κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του “1% Club”, που αποτελεί μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας!

Το “1% Club” αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows! Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;
 
Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Πώς παίζεται το παιχνίδι

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων απάντησε σε πρωτότυπες ερωτήσεις και, με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψαν στατιστικά τα ποσοστά των ανθρώπων που μπορούν να απαντήσουν σωστά σε κάθε ερώτηση.

Σε κάθε επεισόδιο 100 παίκτες ξεκινούν με 300€ ο καθένας και καλούνται να απαντήσουν σωστά σε 19 ερωτήσεις.

Το παιχνίδι ξεκινά από την πιο εύκολη ερώτηση, την οποία έχει απαντήσει σωστά το 90% των Ελλήνων, και προχωρά σταδιακά στην πιο δύσκολη, που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1%. Οι παίκτες έχουν 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να δώσουν την απάντησή τους σε κάθε ερώτηση. 

Κάθε λάθος απάντηση οδηγεί σε αποκλεισμό, ενώ τα 300€ του παίκτη προστίθενται στον κουμπαρά του παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης δύο πάσο για παράλειψη ερωτήσεων, με αντάλλαγμα τα χρήματα να καταλήγουν επίσης στον κουμπαρά.

Όσοι παίκτες καταφέρουν να φτάσουν πριν από την ερώτηση του 1% μπορούν είτε να μοιραστούν το ποσό των 3.000€, είτε να δοκιμάσουν την τύχη τους στην τελική ερώτηση, που απάντησε μόνο το 1%.

Ο μεγάλος νικητής μπορεί να κερδίσει έως και 30.000€!  

Σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι, δύο αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Δε θα διαγωνίζονται και δεν θα διεκδικούν το έπαθλο, αλλά θα συμμετέχουν απαντώντας μαζί με τους 100 παίκτες στις ερωτήσεις!  Τα πάσο τους είναι απεριόριστα. Στόχος; Να ανακαλύψουν και αυτοί, μαζί με όλους εμάς, αν ανήκουν στο “1% Club”! 

“1% Club”, το απόλυτο, πολυβραβευμένο τηλεπαιχνίδι που βασίζεται στην κοινή λογική, με ερωτήσεις που συχνά οδηγούν σε απίθανες και ξεκαρδιστικές απαντήσεις!  Μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον!

Εδώ η επιτυχία δεν απαιτεί γνώση – η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ,  Ολλανδία, Ισπανία,  Γερμανία,  Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

1% Club  με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
ΠΡΕΜΙΕΡΑ -  Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00 στο Star!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 1percent.star.gr και ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!

Απόψε, Κυριακή 29 Μαρτίου, το απόλυτο double της σεζόν!

