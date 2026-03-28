Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου για τα ζώδια

Η Άση Μπήλιου, μέσα από την εκπομπή Star System το Σάββατο 28 Μαρτίου, ανέλυσε ότι ο Απρίλιος ξεκινά με δύο πολύ σημαντικά αστρολογικά γεγονότα: την Πανσέληνο στις 2 Απριλίου στον άξονα Κριού–Ζυγού και τη μετακίνηση της Αφροδίτης στον Ταύρο από τις 30 Μαρτίου, μια θέση που της ταιριάζει πολύ περισσότερο και μπορεί να φέρει περισσότερη ισορροπία, διάθεση για διπλωματία και βελτίωση στις σχέσεις. Η Πανσέληνος αυτή στρέφει την προσοχή σε όλο το φάσμα των σχέσεων μας, προσωπικών και επαγγελματικών, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές μας επιθυμίες (Κριός) και στις ανάγκες των άλλων (Ζυγός), μέσα από διάλογο, συμβιβασμό και προσπάθεια. Ωστόσο, επειδή σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία, υπάρχει κίνδυνος υπερβολών, υπεραισιοδοξίας και λανθασμένων εκτιμήσεων, ή να ξεκινήσουμε κάτι χωρίς σωστό σχεδιασμό, με μεγαλύτερη προσοχή να χρειάζονται τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή Κριοί, Ζυγοί, Καρκίνοι και Αιγόκεροι.

Παράλληλα, η Αφροδίτη στον Ταύρο λειτουργεί πιο θετικά, φέρνοντας καλύτερη διάθεση και ευκαιρίες για βελτίωση στις σχέσεις, ιδιαίτερα προς τα μέσα του μήνα, όταν σχηματίζει ευνοϊκή όψη με τον Δία στις 12 Απριλίου, που ευνοεί την καλοπέραση και τη συναισθηματική αρμονία. Παρ’ όλα αυτά, νωρίτερα, γύρω στις 4 Απριλίου, σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, μια δύσκολη όψη που μπορεί να φέρει έντονα πάθη, ζήλια, χειριστικές συμπεριφορές και εντάσεις τόσο στις σχέσεις όσο και στα οικονομικά, ακόμα και σε γενικότερο επίπεδο.

Συνολικά, όπως τόνισε, ο Απρίλιος ξεκινά με προκλήσεις αλλά στη συνέχεια βελτιώνεται, ενώ η ισχυρή Αφροδίτη δίνει την ελπίδα για πιο ήπιες, διπλωματικές εξελίξεις, ακόμη και σε ευρύτερα ζητήματα.

