Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00!

Το trailer της πρεμιέρας του club του 1%
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο τηλεπαιχνίδι "1% Club" κάνει πρεμιέρα στο Star την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Το παιχνίδι βασίζεται στην κοινή λογική και απαιτεί από τους παίκτες να απαντήσουν σε 19 ερωτήσεις, ξεκινώντας από τις πιο εύκολες.
  • Οι παίκτες ξεκινούν με 300€ και μπορούν να κερδίσουν έως 30.000€ αν φτάσουν στην τελική ερώτηση του 1%.
  • Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει δύο καλεσμένους που συμμετέχουν στις ερωτήσεις χωρίς να διαγωνίζονται.
  • Το "1% Club" έχει διεθνείς διακρίσεις και έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 15 χώρες.

Το νέο, πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show του Star, «1% Club», κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00!

Το Club του 1% έρχεται στο Star κι αλλάζει τα δεδομένα - Δείτε το trailer

Παρουσιαστής του πιο ανατρεπτικού game show της σεζόν, είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ. Με την επικοινωνιακή του άνεση κάνει τους παίκτες να νιώθουν οικεία και απογειώνει το σασπένς! Αυθόρμητος και γεμάτος ενέργεια,  κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του “1% Club”, που αποτελεί μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας!

Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!

Το “1% Club” αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows! Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;
 
Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Πώς παίζεται το παιχνίδι


Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων απάντησε σε πρωτότυπες ερωτήσεις και, με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψαν στατιστικά τα ποσοστά των ανθρώπων που μπορούν να απαντήσουν σωστά σε κάθε ερώτηση.

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το Club του 1% είναι η τηλεόραση του 2026!»

Σε κάθε επεισόδιο 100 παίκτες ξεκινούν με 300€ ο καθένας και καλούνται να απαντήσουν σωστά σε 19 ερωτήσεις.

Το παιχνίδι ξεκινά από την πιο εύκολη ερώτηση, την οποία έχει απαντήσει σωστά το 90% των Ελλήνων, και προχωρά σταδιακά στην πιο δύσκολη, που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1%.
Οι παίκτες έχουν 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να δώσουν την απάντησή τους σε κάθε ερώτηση. 

Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

«Κάθε λάθος απάντηση οδηγεί σε αποκλεισμό, ενώ τα 300€ του παίκτη προστίθενται στον κουμπαρά του παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης δύο πάσο για παράλειψη ερωτήσεων, με αντάλλαγμα τα χρήματα να καταλήγουν επίσης στον κουμπαρά.

Όσοι παίκτες καταφέρουν να φτάσουν πριν από την ερώτηση του 1% μπορούν είτε να μοιραστούν το ποσό των 3.000€, είτε να δοκιμάσουν την τύχη τους στην τελική ερώτηση, που απάντησε μόνο το 1%.

Ο μεγάλος νικητής μπορεί να κερδίσει έως και 30.000€!  

Σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι, δύο αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Δεν θα διαγωνίζονται και δεν θα διεκδικούν το έπαθλο, αλλά θα συμμετέχουν απαντώντας μαζί με τους 100 παίκτες στις ερωτήσεις!  Τα πάσο τους είναι απεριόριστα. Στόχος; Να ανακαλύψουν και αυτοί, μαζί με όλους εμάς, αν ανήκουν στο “1% Club”! 

“1% Club”, το απόλυτο, πολυβραβευμένο τηλεπαιχνίδι που βασίζεται στην κοινή λογική, με ερωτήσεις που συχνά οδηγούν σε απίθανες και ξεκαρδιστικές απαντήσεις!  Μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον!

Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Εδώ η επιτυχία δεν απαιτεί γνώση – η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ,  Ολλανδία, Ισπανία,  Γερμανία,  Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

1% Club  με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
ΠΡΕΜΙΕΡΑ -  Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00 στο Star!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 1percent.star.gr και ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!

