Ζέτα Μακρυπούλια: Απαστράπτουσα στην πρεμιέρα της

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 η εκπομπή «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Πρόκειται για ένα νέο, λαμπερό talk show που εστιάζει σε πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ζωής και της πορείας τους.

Πριν υποδεχτεί τον πρώτο της καλεσμένο, η απαστράπτουσα Ζέτα Μακρυπούλια θέλησε να βάλει τους τηλεαθεατές στο κλίμα του λαμπερού show:

«Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή Moments του ΑΝΤ1. Σ’ αυτή την εκπομπή θα συνυπάρξουμε με ανθρώπους που θαυμάζουμε, με ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε ταυτιστεί μαζί τους. Μπορεί να μας έχουν διασκεδάσει, επηρεάσει ή και εμπνεύσει.

Μαζί τους θα αναβιώσουμε στιγμές της ζωής τους, που τους έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είναι σήμερα. Θα ανακαλύψουμε τις πτυχές εκείνες που για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι άγνωστες, για τους ίδιους όμως υπήρξαν καθοριστικές», είπε αρχικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Η αυλαία, λοιπόν, ανοίγει για τον αποψινό μας καλεσμένο. Όλα όσα τόλμησε να ονειρευτεί, ως παιδί, έγιναν το σενάριο για τη δική του μοναδική διαδρομή στη ζωή», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια προλογίζοντας τον καλεσμένο της.

Ποδαρικό στη βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1 έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος θυμήθηκε σημαντικούς σταθμούς της ζωής του.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του μίλησαν στο πρώτο επεισόδιο του «Moments», συγκινώντας τον επιτυχημένο δημιουργό.