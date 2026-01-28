Nova: Εμπλουτίζεται από σήμερα με το BabyTV

To νέο παιδικό κανάλι με τη σφραγίδα της Disney!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 14:01 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
28.01.26 , 13:46 Κυκλοφοριακό: Μείωση φορτηγών στον Κηφισό και έξυπνα φανάρια
28.01.26 , 13:25 Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
28.01.26 , 13:17 Καίτη Γαρμπή: «Ανεπίσημα, ναι, θα είμαι στο J2US»
28.01.26 , 13:17 MasterChef: 14 νέοι παίκτες που δεν έχουμε ξαναδεί μπαίνουν στην κουζίνα
28.01.26 , 13:12 Ελευθερία Κοντογεώργη:«Δε μου αρέσει να τσακώνομαι, ειδικά στη δουλειά μου»
28.01.26 , 13:05 Δάφνη Μπόκοτα: «Η τηλεόραση σήμερα είναι μία άλλη τηλεόραση»
28.01.26 , 13:02 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 4χρονος – Υπέστη ανακοπή
28.01.26 , 12:59 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η κόρη του και η σχέση του με τους «4 γονείς του»
28.01.26 , 12:48 Η ξεχασμένη τραγωδία που έκανε τον Puff Daddy (Sean Combs) διάσημο
28.01.26 , 11:57 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Νέα κακοκαιρία από αύριο, Πέμπτη
28.01.26 , 11:55 Nova: Εμπλουτίζεται από σήμερα με το BabyTV
28.01.26 , 11:50 Συγκλονίζει ο μικρός Γιαννάκης για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 11:49 Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
28.01.26 , 11:25 Τίτλοι τέλους για Bella Hadid και Adan Banuelos - Χώρισε το ζευγάρι
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
NOVA: Εμπλουτίζεται με Το BabyTV
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nova, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό της με το BabyTV, το πιο ευρέως διαδεδομένο τηλεοπτικό δίκτυο στον κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για τα νήπια και τους γονείς τους. Από σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το πλούσιο περιεχόμενο του BabyTV μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ & δορυφορικά και σε ανάλυση HD (θέση 508 και με δυνατότητα catch-up 7 ημερών) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

Με το BabyTV που είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 110 χώρες και περισσότερα από 80 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως και μεταδίδεται σε πάνω από 20 γλώσσες, η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που εμπλουτίζει την εμπειρία θέασης μέσω της πλατφόρμας EON.

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον διαθέσιμο ολόκληρο το 24ωρο και 100% χωρίς διαφημίσεις, οι εκπομπές του καναλιού ("Olly”, “Exploring with Walter & Dude”, “Giggle Wiggle”, “Beep Beep and other stories”, “My Robot & I and other stories”, “Imagination Playground”, “Exploring with Oliver”, κ.α.) έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς στα θέματα ανάπτυξης για να ψυχαγωγούν και να απασχολούν το τρυφερό μυαλό της νηπιακής ηλικίας (4 ετών και κάτω), υποστηρίζοντας τα πρώιμα στάδια μάθησης και ανάπτυξής του.

Nova: Εμπλουτίζεται από σήμερα με το BabyTV

Σχεδιασμένο για να το απολαμβάνουν μαζί παιδιά και γονείς, κάθε ώρα στο BabyTV είναι ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο ιστορίες, τραγούδια, ομοιοκαταληξίες και αξιαγάπητους χαρακτήρες με τους οποίους τα νήπια μπορούν να ταυτιστούν.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
BABYTV
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top