Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο σφυρί το σπίτι του - «Ζαλίζει» το ποσό

Το χρέος του τραγουδιστή είναι 10.000 ευρώ

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο σφυρί το σπίτι του - «Ζαλίζει» το ποσό
Media
Αύριο, Τετάρτη αναμένεται να βγει ξανά σε πλειστηριασμό το ακίνητο ιδιοκτησίας του Μάκη Χριστοδουλόπουλου στην περιοχή της Αιγιαλείας. Ο αρχικός πλειστηριασμός, ο οποίος είχε λάβει χώρα στις 19 Νοεμβρίου 2025 απέβη άκαρπος, ενώ η διαταγή πληρωμής λόγω χρεών με σκοπό να μη χάσει ο αγαπημένος τραγουδιστής το σπίτι του ήταν στα 10.000 ευρώ.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Επέστρεψε στις πίστες μετά την απόλυσή του

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο σφυρί το σπίτι του - «Ζαλίζει» το ποσό

Σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, o πλειστηριασμός αφορά σε ένα άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο με πρόσοψη στον αιγιαλό, που περιέχει μία διώροφη κατοικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης. 

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: «Δεν είμαι τέτοιο παιδί και τέτοιος άνθρωπος»

Η τιμή πρώτης προσφοράς, βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου έχει οριστεί στις 593.100 ευρώ.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο σφυρί το σπίτι του - «Ζαλίζει» το ποσό

Όσον αφορά στη διαταγή πληρωμής ύψους 10.000 ευρώ και την απορία της Φαίης Σκορδά για τον λόγο που δεν αποδόθηκε αυτό το ποσό, ώστε να μη χρειαστεί να χάσει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος το συγκεκριμένο ακίνητο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολίασε ότι: «Προφανώς το χρέος είναι πολύ μεγαλύτερο της αξίας που μπορούσε να αποκομίσει πουλώντας το ή οτιδήποτε. Είναι μεγάλο το χρέος. Για να κρατήσουν το ακίνητο και να το βγάζουν σε πλειστηριασμό σε αυτό το ποσό και να μη βρίσκεται αγοραστής, ρίχνουν την τιμή, ρίχνουν την τιμή και κάποια στιγμή κάποιος που το έχει βάλει στο μάτι, το αγοράζει φθηνότερα. Όλα αυτά είναι συνεννοήσεις. Ο χαμένος; Αυτός, που του παίρνουν το σπίτι...».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχει ήδη χάσει ένα σπίτι σε πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα, στις 5 Φεβρουαρίου 2025 βγήκε στο σφυρί (και άλλαξε χέρια) ακίνητο του στην Κηφισιά.

