Πρόταση γάμου στο Deal - Η παίκτρια αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της

«Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω»

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το τηλεπαιχνίδι του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιμέτωποι με μια συγκινητική στιγμή ήρθαν οι τηλεθεατές του Deal το απόγευμα της Παρασκευής, αφού παίκτρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Η Χριστίνα δε βρέθηκε απέναντι στον τραπεζίτη, όπως περίμενε, αλλά μπροστά στην έκπληξη που της επεφύλασσε ο σύντροφός της.

Deal: Η Χριστίνα δεν το πίστευε όταν είδε μπροστά της τον σύντροφό της!

Deal: Η Χριστίνα δεν το πίστευε όταν είδε μπροστά της τον σύντροφό της!

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, εκείνος έκανε την είσοδό του στο πλατό του Deal, κρατώντας ένα κόκκινο κουτί. «Συγγνώμη που διακόπτω το παιχνίδι, αλλά είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα», ανέφερε στους παρευρισκόμενους. 

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Η κούκλα κόρη τους πήγε στο Deal!

Στη συνέχεια, γονάτισε κι απευθυνόμενος στη σύντροφό του, της είπε: «Δεν έχει χρηματικό ποσό μέσα, αλλά είναι το μέλλον μας». Τότε της έδειξε το μονόπετρο που βρισκόταν μέσα στο κουτί και της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Deal: Η Χριστίνα δέχτηκε το μονόπετρο κι είπε το μεγάλο «ναι»!

Deal: Η Χριστίνα δέχτηκε το μονόπετρο κι είπε το μεγάλο «ναι»!

Εμφανώς συγκινημένη κι αφού είπε το «ναι», η παίκτρια του τηλεοπτικού προγράμματος εξομολογήθηκε: «Δεν το περίμενα, τρέμω λίγο. Είναι υπέροχος. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω!».

DEAL
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ
