Πρόταση γάμου στο Deal - Η παίκτρια αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της

Αντιμέτωποι με μια συγκινητική στιγμή ήρθαν οι τηλεθεατές του Deal το απόγευμα της Παρασκευής, αφού παίκτρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.
Η Χριστίνα δε βρέθηκε απέναντι στον τραπεζίτη, όπως περίμενε, αλλά μπροστά στην έκπληξη που της επεφύλασσε ο σύντροφός της.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, εκείνος έκανε την είσοδό του στο πλατό του Deal, κρατώντας ένα κόκκινο κουτί. «Συγγνώμη που διακόπτω το παιχνίδι, αλλά είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα», ανέφερε στους παρευρισκόμενους.
Στη συνέχεια, γονάτισε κι απευθυνόμενος στη σύντροφό του, της είπε: «Δεν έχει χρηματικό ποσό μέσα, αλλά είναι το μέλλον μας». Τότε της έδειξε το μονόπετρο που βρισκόταν μέσα στο κουτί και της ζήτησε να τον παντρευτεί.
Εμφανώς συγκινημένη κι αφού είπε το «ναι», η παίκτρια του τηλεοπτικού προγράμματος εξομολογήθηκε: «Δεν το περίμενα, τρέμω λίγο. Είναι υπέροχος. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω!».