Άση Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει το σπάνιο φαινόμενο της πολυαστρίας;

Η Άση Μπήλιου βρέθηκε στο πλατό του Breakfast@Star και ανέλυσε τις σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις των ημερών, εξηγώντας τι σηματοδοτεί η πλανητική μετάβαση από το ζώδιο του Αιγόκερου σε εκείνο του Υδροχόου, αλλά και το ιδιαίτερο φαινόμενο της πολυαστρίας που παρατηρείται σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστρολόγος τόνισε πως μπαίνουμε σταδιακά σε μια εντελώς διαφορετική ενεργειακή περίοδο, αφήνοντας πίσω μας την αυστηρή και απαιτητική ενέργεια του Αιγόκερου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ουσιαστικά έχουμε τη μετάβαση από την ενέργεια του ζωδίου του Αιγόκερου που ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος του Ιανουαρίου στο ζώδιο του Υδροχόου».

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου εξήγησε πώς οι πλανητικές μετακινήσεις των επόμενων ημερών ενισχύουν ακόμα περισσότερο αυτή τη μετάβαση. «Ήδη από το Σάββατο πέρασε η Αφροδίτη στον Υδροχόο. Αύριο περνούν Ήλιος και Ερμής στον Υδροχόο, την Παρασκευή το καρέ θα έρθει να συμπληρώσει ο Άρης. Ποιος βρίσκεται εκεί όμως στον Υδροχόο εδώ και καιρό και θα παραμείνει για πολλά πολλά χρόνια; Ο Πλούτωνας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως κάθε νέος πλανήτης που εισέρχεται στο ζώδιο αυτό συναντά πρώτα τη δυναμική παρουσία του Πλούτωνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο φαινόμενο της πολυαστρίας, το οποίο -όπως εξήγησε- δεν εμφανίζεται συχνά. «Όταν έχουμε περισσότερους από τρεις πλανήτες σε ένα ζώδιο, τότε αυτό ονομάζεται πολυαστρία», σημείωσε, προσθέτοντας πως τα παιδιά που θα γεννηθούν αυτή την εβδομάδα θα έχουν πολυαστρία στον Υδροχόο, ενώ όσα γεννήθηκαν νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο είχαν πολυαστρία στον Αιγόκερω.

Κλείνοντας, η Άση Μπήλιου στάθηκε στη βαθύτερη σημασία αυτής της αλλαγής, τονίζοντας πως η ενέργεια του Υδροχόου φέρνει στο προσκήνιο τη συλλογικότητα. «Στο ζώδιο του Υδροχόου, οι πλανήτες τι δείχνουν; Αυτό που λέμε “ίσχυς εν τη ενώσει”… Εδώ τώρα στον Υδροχόο αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι η έννοια της συλλογικότητας. Ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα από το να πηγαίνουμε ως μονάδες», κατέληξε η αστρολόγος, δίνοντας το στίγμα της νέας περιόδου που ξεκινά.

