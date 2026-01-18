MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό

Δείτε sneak preview από την πρεμιέρα του 10ου κύκλου του MasterChef

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 19:36 VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
18.01.26 , 18:23 Θρίλερ στον Ταΰγετο: 4 τραυματίες ορειβάτες - Αδύνατη η αεροδιάσωση
18.01.26 , 17:33 Δασμοί Τραμπ και Γροιλανδία: Ο Ατσαλάκης αναλύει τις συνέπειες
18.01.26 , 17:28 Η δήλωση των «8» μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς
18.01.26 , 17:27 MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό
18.01.26 , 17:17 Κηφισός: Κλειστή από αύριο η δεξιά λωρίδα σε ώρες αιχμής - Δείτε πού
18.01.26 , 16:49 MasterChef: Διαγωνιζόμενος σέρβιρε ελάφι στους κριτές - Δείτε sneak preview
18.01.26 , 16:45 Λήμνος: Νεκρός 20χρονος που έπεσε με τη μοτοσικλέτα του σε γκρεμό
18.01.26 , 15:05 Lingo: Το πιο ανατρεπτικό κι αγαπημένο παιχνίδι λέξεων έρχεται στο Star!
18.01.26 , 14:56 Ταΰγετος: Επιχείρηση διάσωσης οχτώ ορειβατών σε υψόμετρο 2.000 μέτρων
18.01.26 , 14:51 Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
18.01.26 , 13:58 MasterChef 10: Πρεμιέρα απόψε στο Star - Επετειακός κύκλος με ανατροπές
18.01.26 , 13:35 Στα λευκά τα ορεινά της χώρας – Χιόνια σε Πήλιο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα
18.01.26 , 13:00 Καρναβάλι της Πάτρας 2026: Επίσημη έναρξη με χορό και μουσική
18.01.26 , 12:49 Κ. Μητσοτάκης: «Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις»
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε λίγες ώρες από τώρα ξεκινά το ταξίδι για την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα MasterChef. Ο πιο πετυχημένος διαγωνισμός μαγειρικής κλείνει φέτος 10 χρόνια και το γιορτάζει με συναρπαστικές δοκιμασίες και, κυρίως, πολλές ανατροπές!

Στο τιμόνι θα βρίσκονται οι συνήθεις ύποπτοι, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τη διάθεση στα ύψη, όπως πάντα, και ατάκες που αναμένεται να αφήσουν ιστορία.

Στο sneak preview από το πρώτο επεισόδιο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτά έναν διαγωνιζόμενο, την ώρα που δοκιμάζει το πιάτο του, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της γυναίκας του.

MasterChef: Την «έδωσε» στεγνά - «Φτιάγνει αυγά και τα καίει»

MasterChef: Την «έδωσε» στεγνά - «Φτιάγνει αυγά και τα καίει» 

Εκείνος δεν δίστασε να τη «δώσει» στεγνά, λέγοντας εν ολίγοις ότι δεν έχει ιδέα από μαγειρική. Αναγνωρίζοντας τη γκάφα που έκανε ο παίκτης, ο «θείος Λεωνίδας» έσπευσε να σώσει την κατάσταση και, παρότι σε πρώτο χρόνο δεν τα κατάφερε, στη συνέχεια βρήκε τον τρόπο.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από σίγουρο χωρισμό

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από σίγουρο χωρισμό 

«Μη λες ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει η Ελένη», του είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Φτιάχνει αυγά το πρωί και τα καίει. Και μετά τρώω τοστ, έτσι σκέτο», απάντησε με ειλικρίνεια ο διαγωνιζόμενος. «Θα σου δώσω άλλη μία ευκαιρία να το διορθώσεις και να πεις ότι ξέρει να μαγειρεύει υπέροχα», τον ενθάρρυνε ο κριτής, ώσπου εκείνος έλαβε το μήνυμα και έδωσε τη σωστή απάντηση. «Τα μαγειρεύει όλα υπέροχα. Είναι φανταστικά», σχολίασε με χαμόγελο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top