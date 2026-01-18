MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό

Σε λίγες ώρες από τώρα ξεκινά το ταξίδι για την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα MasterChef. Ο πιο πετυχημένος διαγωνισμός μαγειρικής κλείνει φέτος 10 χρόνια και το γιορτάζει με συναρπαστικές δοκιμασίες και, κυρίως, πολλές ανατροπές!

Στο τιμόνι θα βρίσκονται οι συνήθεις ύποπτοι, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τη διάθεση στα ύψη, όπως πάντα, και ατάκες που αναμένεται να αφήσουν ιστορία.

Στο sneak preview από το πρώτο επεισόδιο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτά έναν διαγωνιζόμενο, την ώρα που δοκιμάζει το πιάτο του, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της γυναίκας του.

MasterChef: Την «έδωσε» στεγνά - «Φτιάγνει αυγά και τα καίει»

Εκείνος δεν δίστασε να τη «δώσει» στεγνά, λέγοντας εν ολίγοις ότι δεν έχει ιδέα από μαγειρική. Αναγνωρίζοντας τη γκάφα που έκανε ο παίκτης, ο «θείος Λεωνίδας» έσπευσε να σώσει την κατάσταση και, παρότι σε πρώτο χρόνο δεν τα κατάφερε, στη συνέχεια βρήκε τον τρόπο.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από σίγουρο χωρισμό

«Μη λες ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει η Ελένη», του είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Φτιάχνει αυγά το πρωί και τα καίει. Και μετά τρώω τοστ, έτσι σκέτο», απάντησε με ειλικρίνεια ο διαγωνιζόμενος. «Θα σου δώσω άλλη μία ευκαιρία να το διορθώσεις και να πεις ότι ξέρει να μαγειρεύει υπέροχα», τον ενθάρρυνε ο κριτής, ώσπου εκείνος έλαβε το μήνυμα και έδωσε τη σωστή απάντηση. «Τα μαγειρεύει όλα υπέροχα. Είναι φανταστικά», σχολίασε με χαμόγελο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef