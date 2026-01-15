Αντριάνα Παρασκευοπούλου: Σοκαρισμένη με τον χαμό του Δημήτρη Μητσιώνη

Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Παπαχλιμίντζου στον σκηνοθέτη

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Αντριάνα Παρασκευοπούλου θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ, με τα λόγια της γεμάτα τρυφερότητα και σεβασμό, έγραψε στο προφίλ της στο Facebook: «Έτσι θα σ έχω για πάντα στην καρδιά μου. Για την καλοσύνη σου, το γέλιο σου, τη χαρά που έδινες στους φίλους σου. Με στήριξες στα δύσκολα και ήσουν εκεί και στις χαρές μου. Η φιλία σου ήταν άδολη και η ψυχή σου πάντα καθαρή. Ο Μητσιώνης είναι το καλύτερο παιδί λέγαμε όλοι στην ΕΡΤ και ξέραμε πόσο σπάνιος χαρακτήρας ήσουν. Καλό σου ταξίδι. Δεν υπάρχουν λόγια».

Με αυτό το μήνυμα, η Αντριάνα Παρασκευοπούλου δεν κρύβει την προσωπική της θλίψη, αλλά ταυτόχρονα τιμά τη φιλία, την καλοσύνη και την αφοσίωση του Δημήτρη Μητσιώνη, σκηνοθέτη της ΕΡΤ που έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στo πένθος όλους όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η ανάρτηση της Αντριάνας Παρασκευοπούλου

Το δικό τους «αντίο» στον σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, είπαν το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου ο Κώστας Παπαχλιμίντζος κι η Κατερίνα Δούκα μέσα από την εκπομπή Συνδέσεις.

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: Σοκαρισμένη με τον χαμό του Δημήτρη Μητσιώνη

Πριν από την προβολή του βίντεο, ο δημοσιογράφος είπε:  «Μιλάμε για έναν δικό μας άνθρωπο, τον Δημήτρη Μητσιώνη, σκηνοθέτης. Ας αφήσουμε τα επαγγελματικά, την πορεία του την ξέρουμε καλά όσοι είμαστε στη δημόσια τηλεόραση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν μόλις 48 ετών, εξαιρετικό παιδί. Πρέπει να σας πω ότι  όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι στην ΕΡΤ δεν είχα ακούσει έναν άνθρωπο – το πιο εύκολο πράγμα είναι να ακούς κάποιον να κριτικάρει κάποιον άλλον - να πει έστω μισή κακή κουβέντα για τον Δημήτρη Μητσιώνη, κάτι για τον χαρακτήρα ή τον επαγγελματισμό του.

Ήταν άψογος σε όλα του. Και μόνο που χρησιμοποιούμε παρατατικό για τον Δημήτρη Μητσιώνη, μας πληγώνει βαθιά».

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: Σοκαρισμένη με τον χαμό του Δημήτρη Μητσιώνη

Να θυμίσουμε ότι το πρωί της Τετάρτης η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τον θάνατό του, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της αποφώνησης του δελτίου.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ
 |
EΡΤ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΥΒΑΡΑ
Back to Top