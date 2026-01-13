Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 17:44 Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα!
13.01.26 , 17:19 Μια συγκλονιστική ιστορία υιοθεσίας: Βρήκε στα 43 τη βιολογική της μητέρα
13.01.26 , 16:58 Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
13.01.26 , 16:45 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Φυσικοί τρόποι για να το πετύχεις
13.01.26 , 16:32 Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη
13.01.26 , 16:13 Ελβετία: Έσωσε σκιέρ που είχε θαφτεί μετά από χιονοστιβάδα - Δείτε βίντεο
13.01.26 , 16:12 Λέων Γιοχάη: «Μιλάω με το AI 10 ώρες τη μέρα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη»
13.01.26 , 16:05 Φοινικούντα: Η Ανιψιά Δέχθηκε Επίθεση Έξω Από Το Σπίτι Της
13.01.26 , 16:02 Ναύπακτος: Τι Απαντά Η Οικιακή Βοηθός Για Τα Νεκρά Αδέρφια
13.01.26 , 15:50 Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Τεττέη στην Κηφισιά
13.01.26 , 15:44 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»
13.01.26 , 15:11 Υπογεννητικότητα: Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις - Τι αναφέρει μελέτη
13.01.26 , 15:09 Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq
13.01.26 , 15:05 Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια άκρως ζεστή και… ηλεκτρονική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Απονομή του διαμαντένιου και πολυπλατινένιου Pan Pan το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου. Ο πολυπράγμων δημιουργός κατάφερε να εθίσει το κοινό με τη διαχρονική πλέον επιτυχία «Ανιόπεδη Ντίσκο», η οποία έχει ξεπεράσει τα 12.5 εκ. streams, κυριαρχεί ασταμάτητα στα charts, και γίνεται Διαμάντι.

Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan

Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan

Ο Pan Pan υποδέχτηκε εκλεκτούς καλεσμένους στο Commune Athens, όπου έλαβε τις πλακέτες του από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Minos EMI, A Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα. Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έχει κατακτήσει διαμαντένιες ψηφιακές πωλήσεις, το «Χτύπα με σαν ρεύμα στην πίστα» πλατινένιες ψηφιακές πωλήσεις, ενώ «Τα παιδιά θέλουν χορό» χρυσές ψηφιακές πωλήσεις, αποδεικνύοντας πως ο Pan Pan αποτελεί έναν από τους πλέον επιτυχημένους και αγαπητούς εκπρόσωπους της ηλεκτρονικής μουσικής στη χώρα μας.

Για την πορεία του μάλιστα στη μουσική μέχρι τώρα -αλλά και για τη συνολικότερη αισθητική και προσέγγισή του για τη μουσική-, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Γιαννίκιο.

Ωστόσο, ο Pan Pan επεφύλασσε μια έκπληξη. Ο ταλαντούχος δημιουργός παράλληλα με την Απονομή του παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «Περαστική Μουσική» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, μετά το επιτυχημένο «Υπεραστική Μουσική».

Pan Pan και «Περαστική Μουσική»

Τι θα συνέβαινε αν εκεί που άκουγες την «Υπεραστική Μουσική» μπορούσες να πάρεις μια εναλλακτική διαδρομή μετά το 9ο track; Η απάντηση είναι η «Περαστική Μουσική». 7 κομμάτια με synthesizers και beats κατευθείαν από τις πίστες των μικρών club που χορεύουν με synth pop και post punk και γίνονται αστρική σκόνη πριν το ξημέρωμα. 7 κομμάτια με ιστορίες μικρών φθορών και μικρών θριάμβων. 7 κομμάτια με καθημερινές ιστορίες ως αντίδοτο στην καθημερινότητα, αφιερωμένες στα αόρατα δίκτυα που κατοικούν την πόλη. Σε αυτό το mini album ο Pan Pan αναλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά και τα φωνητικά· η μόνη συμμετοχή είναι της Danai Simou στο αντιπολεμικό "Δεν ξημερώνει εδώ".

Εδώ ολοκληρώνεται η πιο πρόσφατη μουσική πρόταση του Pan Pan, κι αν στην «Υπεραστική Μουσική» σε προέτρεψε να πάρεις τον χρόνο σου με μια βόλτα στα ακουστικά, εδώ σου ζητάει να ιδρώσεις.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://panpan.lnk.to/perastikimousiki

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΙΣΟΠΕΔΗ ΝΤΙΣΚΟ
 |
PAN PAN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top