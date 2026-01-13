Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν

Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για το Your Face Sounds Familiar

Το σόου μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar επιστρέφει στη συχνότητα του ΑΝΤ1, καθώς ο σταθμός εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσής του.

Την ανακοίνωση έκανε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό, το πρωί της Τρίτης.

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει για όγδοη σεζόν

Η όγδοη σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη φετινή τηλεοπτική σεζόν, πιθανότατα τον Μάρτιο. Στη συζήτηση που έγινε στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο ερώτημα για την παρουσίαση του σόου, με το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα να έχει ακουστεί.

Με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία ταυτίστηκε απόλυτα με το concept, το YFSF που έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2013 χάρισε στιγμές που έγιναν viral. Από τη συγκλονιστική νίκη του Θανάση Αλευρά στον πρώτο κύκλο, μέχρι την απόλυτη επικράτηση της Τάνιας Μπρεάζου στο All-Star, η ποιότητα των εμφανίσεων παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο.

Η Μαρία Μπεκατώρου... έλαμψε μέσα από την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar

Ο 6ος κύκλος ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στις 16 Φεβρουαρίου 2020. Ωστόσο, μετά από μόλις λίγα επεισόδια (το 5ο επεισόδιο προβλήθηκε στις 15 Μαρτίου), η παραγωγή αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα λόγω του πρώτου lockdown στην Ελλάδα.

Για να «αποζημιώσει» το κοινό και τους καλλιτέχνες, ο ANT1 επέστρεψε τον Φεβρουάριου του 2021 με την All-Star εκδοχή, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.