Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν

Η ανακοίνωση του Γιώργου Λιάγκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 17:44 Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα!
13.01.26 , 17:19 Μια συγκλονιστική ιστορία υιοθεσίας: Βρήκε στα 43 τη βιολογική της μητέρα
13.01.26 , 16:58 Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
13.01.26 , 16:45 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Φυσικοί τρόποι για να το πετύχεις
13.01.26 , 16:32 Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη
13.01.26 , 16:13 Ελβετία: Έσωσε σκιέρ που είχε θαφτεί μετά από χιονοστιβάδα - Δείτε βίντεο
13.01.26 , 16:12 Λέων Γιοχάη: «Μιλάω με το AI 10 ώρες τη μέρα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη»
13.01.26 , 16:05 Φοινικούντα: Η Ανιψιά Δέχθηκε Επίθεση Έξω Από Το Σπίτι Της
13.01.26 , 16:02 Ναύπακτος: Τι Απαντά Η Οικιακή Βοηθός Για Τα Νεκρά Αδέρφια
13.01.26 , 15:50 Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Τεττέη στην Κηφισιά
13.01.26 , 15:44 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»
13.01.26 , 15:11 Υπογεννητικότητα: Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις - Τι αναφέρει μελέτη
13.01.26 , 15:09 Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq
13.01.26 , 15:05 Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για το Your Face Sounds Familiar
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το σόου μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar επιστρέφει στη συχνότητα του ΑΝΤ1, καθώς ο σταθμός εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσής του.

Την ανακοίνωση έκανε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό, το πρωί της Τρίτης.

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει για όγδοη σεζόν

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει για όγδοη σεζόν

Η όγδοη σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη φετινή τηλεοπτική σεζόν, πιθανότατα τον Μάρτιο. Στη συζήτηση που έγινε στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο ερώτημα για την παρουσίαση του σόου, με το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα να έχει ακουστεί.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι δηλώσεις της για το Your Face Sounds Familiar

Με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία ταυτίστηκε απόλυτα με το concept, το YFSF που έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2013 χάρισε στιγμές που έγιναν viral. Από τη συγκλονιστική νίκη του Θανάση Αλευρά στον πρώτο κύκλο, μέχρι την απόλυτη επικράτηση της Τάνιας Μπρεάζου στο All-Star, η ποιότητα των εμφανίσεων παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο. 

Η Μαρία Μπεκατώρου... έλαμψε μέσα από την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar

Η Μαρία Μπεκατώρου... έλαμψε μέσα από την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar

Ο 6ος κύκλος ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στις 16 Φεβρουαρίου 2020. Ωστόσο, μετά από μόλις λίγα επεισόδια (το 5ο επεισόδιο προβλήθηκε στις 15 Μαρτίου), η παραγωγή αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα λόγω του πρώτου lockdown στην Ελλάδα

Μπέττυ Μαγγίρα: «Να πάει πάλι στο YFSF η Ματθίλδη; Πόσες φορές πια;»

Για να «αποζημιώσει» το κοινό και τους καλλιτέχνες, ο ANT1 επέστρεψε τον Φεβρουάριου του 2021 με την All-Star εκδοχή, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
 |
YFSF
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top