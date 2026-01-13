Άση Μπήλιου: Τρίτη και 13 με Σελήνη στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζει;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάνοντας τις καθιερωμένες αστρολογικές της προβλέψεις, η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε στη Σελήνη που βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού και εξήγησε πώς αυτή η θέση επηρεάζει τη διάθεση, τα συναισθήματα αλλά και την καθημερινότητα συγκεκριμένων ζωδίων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star, η γνωστή αστρολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στο συναισθηματικό φορτίο που συνοδεύει αυτή τη διέλευση.

«Είναι αυτή η Σελήνη στον Σκορπιό που δε λες ότι είναι η πιο χαρούμενη θέση για τη Σελήνη», ανέφερε αρχικά, δίνοντας το στίγμα της ημέρας. Στη συνέχεια, εξήγησε αναλυτικά τη σημασία αυτής της αστρολογικής θέσης και γιατί θεωρείται πιο απαιτητική σε ψυχολογικό επίπεδο.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Θεωρείται το ζώδιο της πτώσης στην παραδοσιακή αστρολογία ο Σκορπιός, οπότε μέσα στο μήνα πάντα είναι μία φορά, δύο μέρες, τρεις δηλαδή, η Σελήνη στο Σκορπιό ή είναι αυτές οι δύο-τρεις μέρες που έχουν κάτι αποπνικτικό. Η Σελήνη λοιπόν σε αυτό το ζώδιο βγάζει έτσι ένα πιο έντονο συναίσθημα, κάνει πιο φορτισμένη κάπως την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και πάντα έτσι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η Σελήνη κάνει ωραίες όψεις. Δηλαδή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το να είμαστε πιο παραγωγικοί, να αφοσιωθούμε σε αυτά που έχουμε να κάνουμε, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, είναι βοηθητική. Έχει μία αντίθεση με τον ουρανό. Αυτό σημαίνει και μερικά απρόοπτα μέσα στη μέρα», συμπλήρωσε.

Η Άση Μπήλιου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την έντονη ενέργεια, προειδοποιώντας για απρόσμενες εξελίξεις κυρίως προς το τέλος της ημέρας.

«Κυρίως όσο πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες, κάποιες απροσδόκητες εξελίξεις ή απρόοπτα, Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι ή όσοι έχετε ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, μπορεί να περάσετε έτσι λίγο πιο έντονα σήμερα ή εσείς να έρθετε αντιμέτωποι με αυτά τα ευτράπελα που λέμε», κατέληξε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

