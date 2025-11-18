Ένα άκρως σουρεαλιστικό έργο τέχνης έρχεται στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:20 στο Star

Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.  

Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Τα έργα των καλλιτεχνών αξιολογούνται ιδιαίτερα στο Cash Or Trash, τόσο από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όσο κι από τις προσφορές των πέντε αγοραστών. Ο Αλέξανδρος, φωτογράφος που είχε εμφανιστεί ξανά στην εκπομπή με ένα από τα πιο σπάνια έργα του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου, επανέρχεται αυτήν τη φορά με ένα άκρως σουρεαλιστικό έργο του Σταύρου Μπονάτσου. Μετά την Εθνική Πινακοθήκη, ένα τρισδιάστατο, διαχρονικό έργο, μεικτής τεχνικής του Έλληνα καλλιτέχνη, εκτίθεται στο δωμάτιο των αγοραστών.  \

Ένα άκρως σουρεαλιστικό έργο τέχνης έρχεται στο Cash or Trash!

Η Τζένη παρουσιάζει στο Cash Or Trash ένα σύμβολο αγάπης μεγάλης αξίας και με υπογραφή επώνυμου οίκου. Η πωλήτρια ελπίζει η τύχη να της χαμογελάσει ξανά, όπως συνέβη και στο δωμάτιο εκτίμησης, ώστε να συναντήσει τους κατάλληλους αγοραστές για το αντικείμενό της. Άραγε, το σύμβολο αγάπης θα προσφέρει στην Τζένη την καλή ενέργεια, που χρειάζεται, για να πετύχει μια δυνατή συμφωνία;   

Cash or Trash: Παγώνης και Δαράβαλης διεκδικούν ένα ξεχωριστό παζλ!

Ένα άκρως σουρεαλιστικό έργο τέχνης έρχεται στο Cash or Trash!

Ο Λουκάς-Καρυοφύλλης έρχεται στο Cash or Trash από την όμορφη Σαλαμίνα, παρέα με την αγαπημένη του σύζυγο. Ο γλυκύτατος Λουκάς σε κάθε ευκαιρία, που του δίνεται, μιλάει με βουρκωμένα μάτια για την αναλλοίωτη αγάπη του για την επί 55 χρόνια σύντροφο της ζωής του, συγκινεί και δίνει τη δική του συνταγή για έναν επιτυχημένο γάμο. Ο πωλητής δηλώνει φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής και παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών ένα από τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια του γιού του, πανέτοιμος να απολαύσει όλα τα στάδια της εμπειρίας Cash Or Trash!  

Άντα Πανά: Οι «δαίμονες», ο χωρισμός, ο γιος και το Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash: Ο Μίλτος ήρθε από τη Χαλκίδα για τη Δέσποινα Μοιραράκη

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.  

Θάνος Μαρίνης: Το πρόβλημα υγείας, ο γάμος, οι γιοι του & το Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

