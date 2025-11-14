Έρωτας με διαφορά: Η ρομαντική σειρά με τους Ξυλά - Μίχα επιστρέφει!

Από τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου και κάθε μεσημέρι βάζουμε ξανά στη ζωή μας τον έρωτα. Η Φαίη Ξυλά κι ο Βασίλης Μίχας επιστρέφουν με την αγαπημένη σειρά του Star, Έρωτας με διαφορά.

Τα μεσημέρια, δεν υπάρχει δίλημα. Τα μεσημέρια, διαλέγει η καρδιά! Η σπαρταριστή ρομαντική κωμική σειρά, επιστρέφει από τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου και κάθε μέρα στις 15:40.

Έρωτας με διαφορά: Η υπόθεση

Η τριανταεννιάχρονη Ζέτα, μητέρα τριών παιδιών, συναντά απροσδόκητα και επεισοδιακά τον έρωτα της ζωής της, στο πρόσωπο του εικοσιτετράχρονου μπάρμαν Κωστή.

Οι δυο τους δε συνειδητοποιούν από την αρχή τη διαφορά της ηλικίας τους κι όταν ερωτεύονται, προσπαθούν να την αγνοήσουν! Η σχέση τους, όμως, δημιουργεί αναπόφευκτα αλυσιδωτές αντιδράσεις στις δικές τους ζωές, όσο και στις ζωές των γύρω τους.

Στον 2ο κύκλο της σειράς όσοι στάθηκαν απέναντί τους και τους έκριναν, δοκιμάζουν οι ίδιοι, αναπάντεχα, τη γλυκιά γεύση του έρωτα! Η σχέση της Ζέτας και του Κωστή θα αντιμετωπίσει και πάλι πολλές ανατροπές! Οι ισορροπίες στο άμεσο περιβάλλον τους, αλλάζουν απότομα και διαμορφώνουν γύρω τους μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που είχαν συνηθίσει.

Ο χωρισμός της Ελβίρας και του Φίλιππου που έχει απροσδόκητο αποτέλεσμα, η επανεμφάνιση της πρώτης κοπέλας του Κωστή, η παρουσία του καινούργιου συνέταιρου της Ζέτας, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα της Μαριάννας, η επιστροφή ενός παλιού φίλου της Μάρως, η άφιξη της εγκυμονούσας συντρόφου του Στέλιου από την Αυστραλία και η αναμονή της γέννησης του παιδιού του Άρη, είναι λίγα μόνο από αυτά, που θα παρακολουθήσουμε στον 2ο κύκλο της σειράς και θα μας κάνουν να την αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο!

Σε guest ρόλους θα εμφανιστούν η Νικολέτα Κοτσαηλίδου, η οποία θα υποδυθεί τη σύζυγο του Γρηγόρη και ο Δημήτρης Καραμπέτσης, ο οποίος θα υποδυθεί τον ηλικιωμένο, χήρο, φίλο της Μάρως.

Πρωταγωνιστούν: Φαίη Ξυλά (Ζέτα), Βασίλης Μίχας (Κωστής), Ντίνα Μιχαηλίδου (Μάρω), Βίβιαν Κοντομάρη (Φαίη), Γιάννης Σίντος (Άρης), Δημήτρης Καπετανάκος (Χρήστος), Έρρικα Μπίγιου (Ελβίρα), Σταύρος Νικολαΐδης (Φίλιππος), Αργύρης Αγγέλου (Δαμιανός), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Μαριάννα), Αρετή Γκαρίπη (Πηνελόπη), Ιωάννης Παπαντωνίου (Mάρκος), Ευφροσύνη Κουτσουβέρη (Mπέτυ), Αλέξανδρος Καραδήμας (Hλίας), Τζένη Κοτοπούλου (Στέλλα), Φάνης Μουρατίδης (Στέλιος), Φωτεινή Τσακίρη (Ναταλία), Αντώνης Κρόμπας (Αλέξανδρος), Γιάννης Μάνθος (Τάκης), Αντριάνα Ανδρέοβιτς (Τόνια), Μαρτίνα Δημοπούλου (Κατερίνα), Νίκη Βακάλη (Μίνα), Δημήτρης Καραμπέτσης (Πέρης), Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (Γρηγόρης), Ναταλία Τζιάρου (Μελίνα), Σύνθια Μπατσή (Φιλιώ), Δημήτρης Δρόσος (Γιάννης), Δημήτρης Ζέρβας (Ορέστης), Εμμέλεια Πρίντεζη (Αρετή), Νικολέτα Κοτσαηλίδου (Δανάη)

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή