Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός και σεναριογράφος στο Breakfast@Star

04.11.25 , 10:26 Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;
Δείτε όσα είπε η Σάρα Γανωτή στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την έχουμε συνδυάσει με πολλούς κωμικούς ρόλους, ενώ έχει υπογράψει σεναριακά ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο λόγος για τη Σάρα Γανωτή που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση Η Κόμισσα της Φάμπρικας. Η ηθοποιός και σεναριογράφος, μίλησε στο Breakfast@Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο για όλα.

Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;

Τι τη βασάνισε πάρα πολύ που το παίδευε για να το γράψει, να της βγει όπως το θέλει; «Νομίζω πως το Κάπου σε ξέρω με την Καίτη Κωνσταντίνου και με τη Μαρία Καβουγιάννη. Όχι τόσο να με βασανίσει με αυτή την έννοια... αλλά ήταν η ιδέα τέτοια που ο τρόπος που θα τη μιλούσαμε, το γράψαμε μαζί με τον Νίκο Σταυρακούδη, ο τρόπος που θα την αφηγούμασταν ήταν αυτό που μας απασχόλησε περισσότερο, ώστε να μην τρομάξει και να μη σοκάρει τον κόσμο», είπε για ουσιαστικά τον πρώτο τρανς χαρακτήρα που είδαμε στην τηλεόραση.

«Δεν είναι τόσο εύκολο η κοινωνία να πάψει να είναι ομοφοβική, η κοινωνία να πάψει να είναι ρατσιστική, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά», σχολίασε σε σχέση με την ίντερσεξ «Θεία Σταματίνα» από τη σειρά Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;

Η «Μαίρη Σκαρμούτσου» από τη σειρά Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη, πώς έγραψε μέσα της; «Την αγαπώ τη Σκαρμούτσου σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος. Ήταν οικογένεια οι Στάβλοι, δεν ήταν απλώς γύρισμα, δεν ήταν απλώς μια σειρά, ήταν σχέσεις» απάντησε για την τηλεοπτική σειρά, ενώ αναφέρθηκε και στον Νίκο Σεργιανόπουλου. «Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά ευγενής κάτι που σπανίζει... ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε πάρα πολύ. Κι αναρωτιόμουν κι έλεγα: "Κοίτα αυτός ο άνθρωπος. Μιλάμε εμείς γύρω γύρω στην παρέα κι αυτός ακούει, δε μιλάει". Και μου έκανε εντύπωση κι έλεγα: "Κοίτα, ο Νίκος Σεργιανόπουλος κάθεται κι ακούει, ας πούμε. Ακούει εμένα, ακούει τον άλλον και δε μιλάει". Μαζί με έμας που ήμαστα νεότεροι τότε, γινόταν κι αυτός έφηβος», είπε.

Η Σάρα Γανωτή μίλησε και για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα που είχε υπογράψει, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Ράντου. Θα ήταν θετική να ξαναγράψει γι' αυτό ή πια δεν είναι σημερινό; «Σημερινό παραμένει, γιατί μιλάμε για εργαζόμενη γυναίκα. Εντάξει, εργαζόμενη γυναίκα, με λιγότερο μισθό, με διάφορα χαρακτηριστικά. Τώρα τι και πώς, δεν ξέρω. Θα δείξει... δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό προς το παρόν», απάντησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

