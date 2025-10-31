Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη βιογραφική ταινία «Ferrari»

Sunday Premiere με ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

  •  Κυριακή 2/11 (22:00) στο Novacinema1 με τους Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley σε σκηνοθεσία του Michael Mann
  • Με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβληθούν με πρωταγωνιστή έναν από νέους μεγάλους star του Hollywood, Adram Driver (Silence – 6/11, Hungry Hearts -13/11, Paterson-20/11, Megalopolis-27/11, Ferrari-27/11
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!
  • Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη βιογραφική ταινία «Ferrari»

 
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2025. Tην αληθινή ιστορία «Ferrari» (2023, διάρκειας 130’) με τους Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley σε σκηνοθεσία του Michael Mann θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Μέσα σε βρυχηθμούς μηχανών και προσωπικές καταιγίδες, ένας οδηγός ρισκάρει τα πάντα για να χτίσει μια αυτοκρατορία ταχύτητας, πάθους και τραγωδίας, όπου κάθε νίκη κρύβει μια βαθύτερη απώλεια. Η συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 2/11 (22:00)!

Με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβληθούν ταινίες με πρωταγωνιστή έναν από νέους μεγάλους star του Hollywood, Adram Driver, όπως  «Silence» στις 6/11 (υποψήφιο για Oscar Best Achievement in Cinematography), «Hungry Hearts» στις 13/11 (4 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας), «Paterson» στις 20/11 (1 βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών), «Megalopolis» στις 27/11 (υποψηφιότητα για τον Χρυσό Φοίνικα η ταινία του Francis Ford Coppola) και ξανά «Ferrari» στις 27/11. 

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και το αφιέρωμα στο Novacinema2 καθώς και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

