Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη στις 16:00

Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς
Η Μάρα Ζαχαρέα κι ο Γιώργος Κουβαράς, δύο παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλωσαν, πέτυχαν και παραμένουν φίλοι μετά από τόσα χρόνια.   

Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!

Στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής «Οι συμφοιτητές» στο YouTube, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη σχολιάζουν όσα απασχολούν την ελληνική κοινωνία αλλά και το πολιτικό σκηνικό.  

Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας

Με τίτλο: «Επιχειρηματίες που δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος και μια αγάπη που δε "σβήνει"», οι δύο δημοσιογράφοι ξεκίνησαν την ενδιαφέρουσα κουβέντα τους με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, μετά την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Τι γίνεται με τους νόμους, όπως αυτός για το κάπνισμα. Εφαρμόζονται; Μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες καταλήγοντας σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. 

Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα

Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της κουβέντας μπαίνει η πορεία της  κεντροαριστερας στη χώρα μας, το κόμμα Τσίπρα και το φλερτ -χωρίς ελπίδα- του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην Πρόεδρός του.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά

ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
