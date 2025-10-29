Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας

Η Μάρα Ζαχαρέα κι ο Γιώργος Κουβαράς, δύο παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλωσαν, πέτυχαν και παραμένουν φίλοι μετά από τόσα χρόνια.

Στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής «Οι συμφοιτητές» στο YouTube, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη σχολιάζουν όσα απασχολούν την ελληνική κοινωνία αλλά και το πολιτικό σκηνικό.

Με τίτλο: «Επιχειρηματίες που δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος και μια αγάπη που δε "σβήνει"», οι δύο δημοσιογράφοι ξεκίνησαν την ενδιαφέρουσα κουβέντα τους με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, μετά την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Τι γίνεται με τους νόμους, όπως αυτός για το κάπνισμα. Εφαρμόζονται; Μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες καταλήγοντας σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα.

Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της κουβέντας μπαίνει η πορεία της κεντροαριστερας στη χώρα μας, το κόμμα Τσίπρα και το φλερτ -χωρίς ελπίδα- του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην Πρόεδρός του.

