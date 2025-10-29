Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 28/10), ο Λευτέρης Δασκαλάκης και η Βαλεντίνα Σπέντζα, παρότι έφτασαν μία ανάσα πριν την ασυλία, τελικά είναι το πρώτο ζευγάρι μονομάχων για αυτή την εβδομάδα. Μετά από τρεις δοκιμασίες, τα ζευγάρια που δεν κατάφεραν να κερδίσουν καμία ασυλία είναι ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης με την Έλενα Καλαμιώτη και ο Ανδρέας Γαλάτης με την Κωνσταντίνα Φυλακτάκη.

Απόψε, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, η ένταση, που υποβόσκει όλη την εβδομάδα, κορυφώνεται. Οι πρώην γαλάζιοι αναλύουν τα θέματα που έχουν με τη συμπεριφορά του Δημήτρη Ζήκου και το γεγονός ότι άλλοι δουλεύουν και άλλοι κάθονται. Όλοι τάσσονται κατά του Δημήτρη, εκτός από τη Στέλλα Παλούκη, η οποία δίνει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Η πράσινη ομάδα φαίνεται να πιστεύει ότι ο Βάγγος Μανουηλίδης υποκινεί καταστάσεις και θέλει να «εξολοθρεύσει» τα μέλη της.

Όλοι περιμένουν να ακούσουν ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα μονομαχήσει στον Αχυρώνα, απέναντι στον Λευτέρη και στη Βαλεντίνα. Πήραν από κοινού την απόφαση; Υπήρξε κάτι ή κάποιος που τους επηρέασε;

Η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά και τα δύο ζευγάρια θα παλέψουν μαζί, αλλά και ατομικά για την παραμονή τους στη Φάρμα. Ένα αναπάντεχο περιστατικό ανατρέπει όλα τα δεδομένα.

Ποιοι θα καταφέρουν να υπερισχύσουν και να συνεχίσουν την πορεία τους προς το έπαθλο των 50.000€;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

