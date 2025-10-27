Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer

Η προηγούμενη εβδομάδα στη Φάρμα ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Τζωρτζίνας Χρέπα, η οποία ηττήθηκε με σκορ 3-0 στον Αχυρώνα από τη Βαλεντίνα Σπέντζα. Η συγκίνηση, τόσο της ίδιας όσο και των συμπαικτών της, ήταν ιδιαίτερα έντονη. Νέο αρχηγό της πράσινης ομάδας όρισε τον Άγγελο Κούκλαρη, αν και απ’ ότι φαίνεται αυτή η αρχηγία δεν θα κρατήσει για πολύ.

Οι top 14 της Φάρμας

Απόψε, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στη γαλάζια ομάδα φαίνεται να υπάρχει ένας «ποντικός», που παίρνει φαγητό τόσο κρυφά όσο και φανερά, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να ενοχλούνται από αυτή την τακτική και να το σχολιάζουν. Στην πράσινη ομάδα, ο Γιώργος Ανυφαντάκης συνεχίζει να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Φάρμας, ενώ κάποιοι απολαμβάνουν τον ύπνο τους ως αργά.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται πράσινους και γαλάζιους και τους αιφνιδιάζει ανακοινώνοντάς τους ότι οι ομάδες και οι αρχηγοί παύουν να ισχύουν! Για αυτή την εβδομάδα οι παίκτες θα κληθούν να αναμετρηθούν σε ζευγάρια και στο τέλος ένα από αυτά θα αποχωρήσει.

Πριν διαμορφωθούν τα ζευγάρια, οι άντρες -οι οποίοι υπερέχουν αριθμητικά- αγωνίζονται σε μία Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου δύο από αυτούς θα εξασφαλίσουν ότι δεν κινδυνεύουν με αποχώρηση για ολόκληρη την εβδομάδα.

Στη Δοκιμασία Ασυλίας σε ζευγάρια, οι παίκτες θα αναμετρηθούν με το στοιχείο της φωτιάς, παίρνοντας μέρος σε έναν φλεγόμενο αγώνα τρίλιζας. Ένα ζευγάρι θα καταφέρει να κερδίσει ασυλία και παράλληλα το πιο πλούσιο έπαθλο, που έχει δοθεί στη Φάρμα, έως τώρα.

