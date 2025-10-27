Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer

Όσα θα δούμε σήμερα, Δευτέρα 27/10, στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 19:19 ΒΕΘ: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για το IRIS
27.10.25 , 19:17 «Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
27.10.25 , 19:02 Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter
27.10.25 , 18:57 VW ID: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην “Zootopia 2”
27.10.25 , 17:59 Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
27.10.25 , 17:49 Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης
27.10.25 , 17:00 Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer
27.10.25 , 16:55 28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
27.10.25 , 16:49 Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash
27.10.25 , 16:38 «Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία
27.10.25 , 16:18 Ροντινέι: Διπλή χαρά για τον βραζιλιάνο μπακ
27.10.25 , 15:50 Κλέλια Ανδριολάτου: Μπήκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes
27.10.25 , 15:49 Κώστας Δόξας: Mήνυση στην πρώην σύζυγό του- Δε φόρεσε κράνος στην κόρη τους
27.10.25 , 15:42 Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου
27.10.25 , 15:32 Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με βροχή αλλά με υψηλό φρόνιμα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προηγούμενη εβδομάδα στη Φάρμα ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Τζωρτζίνας Χρέπα, η οποία ηττήθηκε με σκορ 3-0 στον Αχυρώνα από τη Βαλεντίνα Σπέντζα. Η συγκίνηση, τόσο της ίδιας όσο και των συμπαικτών της, ήταν ιδιαίτερα έντονη. Νέο αρχηγό της πράσινης ομάδας όρισε τον Άγγελο Κούκλαρη, αν και απ’ ότι φαίνεται αυτή η αρχηγία δεν θα κρατήσει για πολύ.

Οι top 14 της Φάρμας

Οι top 14 της Φάρμας

Απόψε, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στη γαλάζια ομάδα φαίνεται να υπάρχει ένας «ποντικός», που παίρνει φαγητό τόσο κρυφά όσο και φανερά, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να ενοχλούνται από αυτή την τακτική και να το σχολιάζουν. Στην πράσινη ομάδα, ο Γιώργος Ανυφαντάκης συνεχίζει να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Φάρμας, ενώ κάποιοι απολαμβάνουν τον ύπνο τους ως αργά.

Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται πράσινους και γαλάζιους και τους αιφνιδιάζει ανακοινώνοντάς τους ότι οι ομάδες και οι αρχηγοί παύουν να ισχύουν! Για αυτή την εβδομάδα οι παίκτες θα κληθούν να αναμετρηθούν σε ζευγάρια και στο τέλος ένα από αυτά θα αποχωρήσει.

Πριν διαμορφωθούν τα ζευγάρια, οι άντρες -οι οποίοι υπερέχουν αριθμητικά- αγωνίζονται σε μία Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου δύο από αυτούς θα εξασφαλίσουν ότι δεν κινδυνεύουν με αποχώρηση για ολόκληρη την εβδομάδα.

Στη Δοκιμασία Ασυλίας σε ζευγάρια, οι παίκτες θα αναμετρηθούν με το στοιχείο της φωτιάς, παίρνοντας μέρος σε έναν φλεγόμενο αγώνα τρίλιζας. Ένα ζευγάρι θα καταφέρει να κερδίσει ασυλία και παράλληλα το πιο πλούσιο έπαθλο, που έχει δοθεί στη Φάρμα, έως τώρα.

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top