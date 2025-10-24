GNTM: Αυτή είναι η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης!

Το “Flashdance” εμπνέει τα μοντέλα!

Το GNTM συνεχίζει να εντυπωσιάζει, και η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης είναι μια από τις πιο θεαματικές της σεζόν!

Η παρουσίαση της δοκιμασίας άφησε όλους άφωνους. Ο Χάρης Κούσιος, γνωστός χορογράφος και καλλιτέχνης, ανέλαβε να δείξει στους διαγωνιζόμενους τις κινήσεις, τη στάση και τη δυναμική που απαιτεί το concept. «Βλέπω κουκλάκια!» σχολίασε χαριτολογώντας, ενώ τους προέτρεψε να «χορέψουν με πάθος και να ιδρώσουν από το όνειρο».

Χάρης Κούσιος

Χάρης Κούσιος

Με έμπνευση από τη γνωστή ταινία “Flashdance”, τα μοντέλα απελευθερώνονται και χορεύουν κάτω από τη βροχή με αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και αισθησιασμό! Πρέπει να βραχούν, να χορέψουν, να ποζάρουν και να δώσουν το σωστό «κλικ» στον φακό του μοναδικού Κοσμά Κουμιανού!

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών αυξάνεται δραματικά, καθώς όλοι επιχειρούν να κερδίσουν θετικά σχόλια από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τους κριτές.

Η φωτογράφιση θα γίνει από τον κορυφαίο φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό, ο οποίος μετρά πάνω από 15 χρόνια διεθνούς καριέρας και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα brands και περιοδικά του κόσμου. Ο ίδιος ζήτησε “δυνατές λήψεις, γεμάτες ένταση και κινηματογραφικό συναίσθημα” — εικόνες που θα μπορούσαν να σταθούν ως πόστερ μιας ταινίας.

Το concept της ημέρας δεν είναι απλώς αισθητικά εντυπωσιακό· κρύβει κι ένα βαθύτερο μήνυμα. Όπως εξήγησε η Ζεν, η πρωταγωνίστρια του “Flashdance”, η Άλεξ, είναι ένα κορίτσι που δούλευε σκληρά για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Έτσι και τα μοντέλα του GNTM καλούνται να βγάλουν τη μαχητικότητά τους, να δείξουν αυτοπεποίθηση, σεξουαλικότητα και συναισθηματική ένταση μέσα από κάθε κλικ.

Με τη μουσική, τη βροχή και τη χορογραφία να δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, οι παίκτες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, γνωρίζοντας πως στο τέλος της ημέρας κάποιος θα αποχωρήσει. 

GNTM: Αυτή είναι η σημερινή δοκιμασία αποχώρησης!

 

